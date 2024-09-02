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Замыкание заберет не одну жизнь: как проверить исправность проводки в доме

Даяна Швец
2 сентября 2024, 14:01обновлено 2 сентября, 14:34
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Неисправная проводка может вызвать страшную трагедию.
Пожар, зарядки
Неисправная проводка может вызвать замыкание / Коллаж: Главред, иллюстрация REUTERS, Униан

Чуть ли не каждый месяц в городах Украины происходят пожары именно из-за неисправной проводки. Однако избежать трагедии можно очень просто, надо лишь время от времени проверять ее исправность.

Почему горит проводка?

Как известно, каждая проводка рассчитана на определенную нагрузку. Однако, если дом старый и ему более 30 лет, то электрическая мощность сети, которая в нем проведена, ограничена. Она рассчитана лишь на несколько лампочек, телевизор, холодильник и утюг.

Как результат, если дать дополнительную нагрузку и присоединить кондиционер, фен или электрический чайник, то может возникнуть короткое замыкание и пожар, ведь электропроводка нагреется, изоляция начнет плавиться.

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Однако проблемы с электропроводкой могут возникать и в новых домах также. Сейчас считается модным переносить проводку в непривычные места. Однако, к сожалению, когда мастера выполняют желание клиента, они не всегда руководствуются правилами пожарной безопасности.

Как часто нужно проверять проводку?

Каждые два-три года необходимо проверять проводку. Не стоит думать, что такая услуга стоит космических цен, на самом деле это недорого, однако благодаря этому можно спасти жизнь.

Как часто надо менять проводку?

Каждые 20 - 30 лет необходимо менять электропроводку. Если на такой шаг вы идти пока не готовы, в качестве альтернативы, можно хотя бы заменить старые выключатели в щитке на современные автоматы. Они автоматически выключают электричество и являются более чувствительными к утечке тока и коротким замыканиям.

Когда надо вызвать электрика?

Электрика стоит вызвать в случае, если:

  • Увидели трещину в розетке;
  • Постоянно мигает лампочка;
  • Слишком сильно нагревается проводка.

Как вести себя во время пожара в помещении?

Если пожар застал вас в помещении, то, согласно советам ГСЧС Украины, нужно действовать следующим образом:

сориентироваться относительно имеющейся опасности и направления ее нахождения;

  • если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, нельзя садиться в постели - сразу скатитесь с нее на пол;
  • ползите по полу к двери, но не открывайте ее сразу, чтобы пожар не усилился от большого притока воздуха извне;
  • перед тем, как открывать дверь, прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони: если она горячая, то открывать ее нельзя, ведь дым и пламя не дадут вам выйти, если не горячая - открывайте и быстро выходите;
  • если вы вышли через двери, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;
  • если вы не можете выйти из помещения, потому что за дверью пламя и дым, то плотно закройте дверь, а все щели и отверстия заткните любой тканью, после этого ползком возвращайтесь в глубину помещения, принимая меры по спасению;
  • во время пожара запрещено пользоваться лифтами;
  • выходить из зоны пожара необходимо в наветренную сторону - туда, откуда дует ветер;
  • если вы находитесь в высотном здании, не бегите вниз сквозь огонь, а воспользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

С полным перечнем правил поведения при пожаре в помещении можно ознакомиться на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также вам может быть интересно прочитать, почему при включении вилки в розетку искра. Специалисты дали советы, как избежать проблем.

Многие люди привыкли оставлять зарядное устройство в розетке, однако это абсолютно вредная привычка. Прочитайте, что будет, если оставил зарядку в розетке.

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Как секономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

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