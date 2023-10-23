УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужен носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома

Сергей Кущ
23 октября 2023, 12:56
Даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома.
Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома
Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В каждом доме можно найти старые носки. Кто-то старается сохранить их подольше, а кто-то безжалостно избавляется от них, как только находит первую дырку.

Однако не стоит спешить отправлять их на свалку, потому что даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома. По крайней мере так утверждает мужчина, который придумал, как их использовать.

Вот что можно сделать:

  1. Отрежьте часть носка, которая находится на пальцах. Затем нарежьте носок на узкие полоски.
  2. Разрежьте каждую полоску на две детали.
  3. Используя старую зубную щетку, удалите ворс. З верхней части носка вырежьте небольшой круглый элемент, который должен полностью покрывать головку щетки. Затем сшейте боковую часть.
    Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома
    Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / скриншот с видео

  4. Переверните изделие наизнанку.
  5. Покройте головку щетки горячим клеем и аккуратно поместите внутри созданную деталь.
  6. Вытяните обрезки носков и разрежьте каждую деталь пополам.
  7. Расположите половинки вокруг клея по всему периметру.

Когда завершите, тщательно потрите получившуюся щеточку о руку, чтобы удалить мельчайшие волокна. Такую щетку можно использовать для легкой и эффективной очистки дома, особенно в труднодоступных местах.

мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома
мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / скриншот с видео

Этот способ создания щетки прекрасно подходит для детей и может стать увлекательным проектом для семейного творчества.

Смотрите видео о том, как сделать щетку из носка и зубной щетки:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
носки лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

12:39 Украина
ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

10:50 Украина
В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян

10:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:56

Нужен носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома

12:40

Сладкая смерть в Армавире: в РФ пытались убить 77 военных пилотов — СМИ

12:39

"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

12:21

Таисия Повалий официально получила гражданство РФ - СМИ

12:07

"Они все там лягут": астролог назвала дату, когда война завершится разгромом оккупантов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:01

"Оккупанты сбивают собственную авиацию": в Воздушных силах объяснили традиции россиян

11:57

Наводили ракеты и авиабомбы на жилые дома: в Херсоне задержали агентов РФ

11:51

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Собакам - терпеть, Тигры будут на высоте

11:48

Десант на левом берегу Херсонщины: генерал-разведчик раскрыл замысел ВСУ

Реклама
11:42

Валерий Меладзе раскрыл причину развода Брежневой с его братом

11:40

Россиян намотало на гусеницы: БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя

11:31

В РФ умер пропагандист, который любил унижать и издеваться над украинцами

11:21

Лунный день 24 октября 2023: самый напряженный день в цикле принесет редкостные возможности

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: у кого зашуршит в кармане

11:02

У вас всего 8 секунд: только люди с невероятным зрением найдут бейсбольную биту

10:50

ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

10:43

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиянВидео

10:40

Россияне мощно ударили по ТЭС: есть серьезные повреждения

10:31

Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: Ракам - романтика, Весам - мысли о деньгах

10:18

"Лезут, как бешеные": оккупанты большими силами начали штурм важного города

Реклама
10:11

Из ингредиентов под рукой: хозяйка рассказала, как приготовить домашнее печенье на маргарине всего за 20 минут

10:00

Была остановка сердца: в Сети узнали о серьезном приступе у Путина

09:42

Украинцы уничтожают армию РФ: лидер республиканцев подверг критике однопартийцев

09:32

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле: назвали главное условие

09:23

Гениальная идея: женщина показала, как использует старый тюль на кухнеВидео

09:09

Диктатор РФ не так смел: в разведке объяснили, что за чемодан у Путина

09:01

Какой праздник завтра 24 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Потери колоссальные: экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в районе Бахмута

08:23

Атака длилась более 3,5 часов: РФ атаковала Украину дронами и ракетой

08:08

"Это очень опасно": Данилов предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине

07:29

РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери - ISW

06:44

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

06:36

Перспективы развития Ближневосточного кризисамнение

05:30

Головоломка, которая сведет с ума: нужно сосчитать цифры на изображении лица

05:00

Как утеплить пластиковые окна к зиме: очень легкий и рабочий способ

04:30

Что делать при тошноте: 7 полезных лайфхаков, которые избавят от мучительного состояния

03:20

Украина раньше не обстреливала Миг-31К, но теперь будет: эксперт указал на ошибку Путина

02:55

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

02:30

Воплощение лета: молодая жена Сергея Тигипко засветила формы в мокром купальнике

02:05

Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

Реклама
01:35

Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

22 октября, воскресенье
23:50

"Сестра назвала меня эгоисткой": женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы

22:59

Самому младшему – 21 год: стали известны имена погибших в результате удара РФ по Новой почте

22:39

Голос країни-13: кто прошел в суперфинал европейского сезона

22:13

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

21:57

Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 выпуск: итоги второго полуфинала в формате кросс-баттловВидео

21:05

Мощные взрывы и огромное зарево: в Севастополе рассказали о прилетахВидео

20:40

Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем

20:26

Русские собрались любой ценой взять Авдеевкумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять