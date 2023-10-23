Нужен носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома

Даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома.
В каждом доме можно найти старые носки. Кто-то старается сохранить их подольше, а кто-то безжалостно избавляется от них, как только находит первую дырку.
Однако не стоит спешить отправлять их на свалку, потому что даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома. По крайней мере так утверждает мужчина, который придумал, как их использовать.
Вот что можно сделать:
- Отрежьте часть носка, которая находится на пальцах. Затем нарежьте носок на узкие полоски.
- Разрежьте каждую полоску на две детали.
- Используя старую зубную щетку, удалите ворс. З верхней части носка вырежьте небольшой круглый элемент, который должен полностью покрывать головку щетки. Затем сшейте боковую часть.
- Переверните изделие наизнанку.
- Покройте головку щетки горячим клеем и аккуратно поместите внутри созданную деталь.
- Вытяните обрезки носков и разрежьте каждую деталь пополам.
- Расположите половинки вокруг клея по всему периметру.
Когда завершите, тщательно потрите получившуюся щеточку о руку, чтобы удалить мельчайшие волокна. Такую щетку можно использовать для легкой и эффективной очистки дома, особенно в труднодоступных местах.
Этот способ создания щетки прекрасно подходит для детей и может стать увлекательным проектом для семейного творчества.
Смотрите видео о том, как сделать щетку из носка и зубной щетки:
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