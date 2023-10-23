Нужен носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома

Даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома.

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Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В каждом доме можно найти старые носки. Кто-то старается сохранить их подольше, а кто-то безжалостно избавляется от них, как только находит первую дырку.

Однако не стоит спешить отправлять их на свалку, потому что даже обычные носки можно превратить в весьма полезные предметы для дома. По крайней мере так утверждает мужчина, который придумал, как их использовать.

Вот что можно сделать:

Отрежьте часть носка, которая находится на пальцах. Затем нарежьте носок на узкие полоски. Разрежьте каждую полоску на две детали. Используя старую зубную щетку, удалите ворс. З верхней части носка вырежьте небольшой круглый элемент, который должен полностью покрывать головку щетки. Затем сшейте боковую часть. Мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / скриншот с видео Переверните изделие наизнанку. Покройте головку щетки горячим клеем и аккуратно поместите внутри созданную деталь. Вытяните обрезки носков и разрежьте каждую деталь пополам. Расположите половинки вокруг клея по всему периметру.

Когда завершите, тщательно потрите получившуюся щеточку о руку, чтобы удалить мельчайшие волокна. Такую щетку можно использовать для легкой и эффективной очистки дома, особенно в труднодоступных местах.

мужчина сделал невероятно практичную вещь для дома / скриншот с видео

Этот способ создания щетки прекрасно подходит для детей и может стать увлекательным проектом для семейного творчества.

Смотрите видео о том, как сделать щетку из носка и зубной щетки:

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