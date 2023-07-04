Нужна только зубочистка: девушка показала удивительную хитрость с огурцом

Очень простой лайфхак будет полезен каждой хозяйке.

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Девушка показала удивительную хитрость с огурцом / Коллаж Главред, скриншот с видео

Наступило долгожданно время созревания огурцов. Во время хранения, когда вы достаете оставшийся огурец или баклажан, они становятся мягкими и не такими вкусными.

Девушка в TikTok показала трюк, позволяющий сохранить ваши овощи свежими и съедобными как можно дольше.

Когда вы готовите любой овощ (в видеоролике речь идет об огурцах, но работает это и с другими овощами), сначала отрезайте его кончик, но не выбрасывайте.

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Затем, используя зубочистку, закрепите конец огурца (или другого овоща) на "неиспользованной" части овоща.

Трюк с огурцом / скриншот с видео

Этот простой трюк поможет продлить жизнь ваших овощей, уменьшив воздействие воздуха на внутреннюю мясистую часть в холодильнике, что является одним из основных факторов, определяющих скорость ее разрушения.

Смотрите видео о том, как хранить огурцы как можно дольше:

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