Нужна только зубочистка: девушка показала удивительную хитрость с огурцом

Наступило долгожданно время созревания огурцов. Во время хранения, когда вы достаете оставшийся огурец или баклажан, они становятся мягкими и не такими вкусными.
Девушка в TikTok показала трюк, позволяющий сохранить ваши овощи свежими и съедобными как можно дольше.
Когда вы готовите любой овощ (в видеоролике речь идет об огурцах, но работает это и с другими овощами), сначала отрезайте его кончик, но не выбрасывайте.
Затем, используя зубочистку, закрепите конец огурца (или другого овоща) на "неиспользованной" части овоща.
Этот простой трюк поможет продлить жизнь ваших овощей, уменьшив воздействие воздуха на внутреннюю мясистую часть в холодильнике, что является одним из основных факторов, определяющих скорость ее разрушения.
Смотрите видео о том, как хранить огурцы как можно дольше:
@palauproject Reduce your food waste and keep your cucumbers fresh!! #foodhacks#foodwasteactionweek#fy#fyp#climatechange#foodemissions#foodapp#palauapp#cucumber♬ STAR WARS - FLIXTERR
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