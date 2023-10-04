"Оно того стоит": врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье

Доктор Джейсон Сингх удивил своим заявлением многих пользователей сети.

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Врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Ничего не сравнится с ощущением, когда ты ложишься в кровать со свежими простынями, но мало кто знает, как часто их нужно менять.

Доктор Джейсон Сингх на своей страничке в Instagram объяснил, почему простыни необходимо стирать хотя бы раз в неделю.

"Я знаю, кажется, что это большая работа, но поверьте мне, оно того стоит, если только вы не хотите мариноваться в чашке Петри, полной отвратительных веществ", - пояснил врач.

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Он объяснил, что во время сна люди удаляют омертвевшие клетки кожи и производят жир для тела, который является пищей для клещей.

"Эти микроскопические насекомые живут в вашем грязном постельном белье", — сказал врач.

Как часто нужно менять постельное белье / скриншот с видео

Врач добавил, что грибковые организмы подобны дрожжам и плесени и также могут расти на простынях, особенно если они влажные от пота.

"Это создает среду, которая может привести к кожным инфекциям и неприятным запахам", - поделился доктор.

Смотрите видео о том, как часто нужно менять постельное белье:

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