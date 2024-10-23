Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человек

Пользователь TikTok по имени Джош (@joshtheintern) недавно стал героем жуткой истории, когда во время похода по лесу обнаружил заросшую лестницу, ведущую под землю.
Его видео, в котором он исследует это странное место, мгновенно стало вирусным и набрало более 18 миллионов просмотров.
Джош заявил, что ему "не суждено было найти это место", и описал свои впечатления как одни из самых жутких в жизни. Видео начинается с того, что он находит лестницу, скрытую под густой растительностью, и решает спуститься по ней.
Спустившись, он обнаруживает темный туннель, который приводит его к длинным коридорам и стальным дверям. Включив фонарик, Джош продолжает исследовать место, находя новые туннели, которые ведут его все глубже под землю.
На пути он сталкивается с массивной металлической дверью, а пол туннеля оказывается затопленным. Стены помещения испещрены следами, добавляя жуткой атмосферы. Продвигаясь дальше, он наталкивается на еще одну маленькую дверь, за которой находится промокшее здание с остатками ржавого оборудования.
Одним из самых удивительных открытий Джоша стало помещение, напоминающее туалетные кабинки, выложенные белой плиткой. Это открытие еще больше запутало исследователя. В одной из комнат, по словам Джоша, дверь будто была "снесена", а внутри находился только пустой книжный шкаф.
Заканчивая свое исследование, Джош выбрался на поверхность через другую лестницу, но так и не смог объяснить, что за место он нашел. Его видео оставило множество вопросов и добавило еще одну загадку в список таинственных заброшенных мест.
Смотрите видео о том, что парень увидел, спустившись по лестнице:
@joshtheintern I was not meant to find this place! ? While hiking through a forest I came across this overgrown entrance that led underground. Heading inside to explore it I found myself in a maze of long tunnels and secret rooms! This is definitely one of the creepiest abandoned places I have explored! #abandonedplaces#abandoned#urbex#exploring#creepy♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
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