Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

Марина Фурман
23 октября 2024, 20:12
318
Чтобы лампочка как можно дольше работала, ее нужно правильно использовать.
лампочка, свет
Почему лампочки быстро перегорают / Коллаж: Главред, фото pixabay

Иногда кажется, что лампочки в доме перегорают слишком быстро, чем ожидалось. Как пишет House Digest, есть несколько причин, почему лампы быстро выходят из строя.

Когда вы покупаете лампочки, на упаковке обычно указывается срок эксплуатации, рассчитанный на три-четыре часа ежедневного использования. Однако реальный период службы зависит от типа осветительного прибора.

Чтобы лампочка как можно дольше работала, ее нужно правильно использовать. Например, лампочки, которые быстро выходят из строя, могут указывать на проблемы с электрической системой в вашем доме. Следовательно, стоит проверить, хорошо ли закреплены все провода.

видео дня

Если лампа не закреплена в патроне, она может мигать и гаснуть. Просто затяните лампочку в патроне, чтобы устранить проблему.

Другой проблемой может быть плохое соединение проводов. Отключите питание и проверьте провода, чтобы убедиться, что они надежно прикреплены к винтовым клеммам. Сам патрон лампы может иметь изношенные или корродированные контакты, что вызывает проблемы с подключением. В этом случае замените розетку или крепление.

Еще одна причина, почему лампочки быстро перестают работать - слишком высокое напряжение. Оно сильно меняет электрический ток в доме, из-за этого может случиться даже пожар.

Эксперты отмечают, в следующий раз при покупке лампочек, найдите время, чтобы узнать об их правильном использовании. Каждая розетка или осветительный прибор, например, лампа, имеет свою номинальную мощность. Поэтому в своем доме каждый должен использовать лампочку с соответствующей маркировкой и никогда не превышать указанную мощность.

Виды ламп
Виды ламп / Инфографика: Главред

Что нужно знать о House Digest

House Digest - это ресурс новостей и экспертных советов по недвижимости, ремонту, дизайну, DIY-проектам, садоводству и многое другое. Команда авторов и редакторов консультируется с различными экспертами, которые разбираются в сфере садоводства и ремонта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет жилой дом лайфхак
Реклама

Главное за день

Ещё
США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:45Украина
Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:43Украина
Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

Последние новости

20:48

Цены бьют рекорды: в Украине сильно взлетела стоимость стратегического овоща

20:45

США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства

20:43

Не только в Хмельницкой области: где в Украине много прокуроров с инвалидностью

20:22

Знают далеко не все: какие вещи нельзя держать в своей спальне - ТОП-8 предметов

20:17

"На уровне пропаганды!": Захарова ушла от вопроса о войсках КНДР в РоссииВидео

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
20:12

Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

20:10

Дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и состоит ли на воинском учете

19:53

"Другого пути нет": генерал СБУ сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия

19:47

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Реклама
19:34

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:17

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

19:06

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:04

В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИВидео

18:48

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

18:34

Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

18:29

"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

17:57

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответомВидео

17:55

Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус "критических", подробности

17:51

Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

17:46

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Реклама
17:39

"Не только к северу от Суджи": эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

17:31

Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

17:18

Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

17:15

"Нас обманули": имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

17:04

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

16:42

Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

16:38

Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

16:31

Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человекВидео

16:25

Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

16:14

Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

15:56

План победы "обречен на провал", а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

15:53

Трофея не избежать: как поймать карпа осенью

15:49

Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

15:27

Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

15:17

Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

15:14

Лучше палец в рот не класть: астрологи назвали самые бескомпромиссные знаки Зодиака

15:08

У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

15:06

Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

14:48

Запрет на 100 лет: почему в США нельзя было выращивать черную смородину

14:45

Готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении: спикер раскрыл план врага

Реклама
14:31

Умер легендарный солист группы Iron Maiden

14:29

Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения

14:28

Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замесаВидео

14:07

Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

13:58

Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли деталиВидео

13:39

Гороскоп на завтра 24 октября: Овнам - невероятная возможность, Скорпионам - испытания

13:33

"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

13:21

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

13:08

Умер звезда "Спасателей Малибу"

12:51

РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет "ядерка"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять