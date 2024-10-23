Почему лампочки так быстро перегорают: неожиданные причины

Чтобы лампочка как можно дольше работала, ее нужно правильно использовать.

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Почему лампочки быстро перегорают / Коллаж: Главред, фото pixabay

Иногда кажется, что лампочки в доме перегорают слишком быстро, чем ожидалось. Как пишет House Digest, есть несколько причин, почему лампы быстро выходят из строя.

Когда вы покупаете лампочки, на упаковке обычно указывается срок эксплуатации, рассчитанный на три-четыре часа ежедневного использования. Однако реальный период службы зависит от типа осветительного прибора.

Чтобы лампочка как можно дольше работала, ее нужно правильно использовать. Например, лампочки, которые быстро выходят из строя, могут указывать на проблемы с электрической системой в вашем доме. Следовательно, стоит проверить, хорошо ли закреплены все провода.

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Если лампа не закреплена в патроне, она может мигать и гаснуть. Просто затяните лампочку в патроне, чтобы устранить проблему.

Другой проблемой может быть плохое соединение проводов. Отключите питание и проверьте провода, чтобы убедиться, что они надежно прикреплены к винтовым клеммам. Сам патрон лампы может иметь изношенные или корродированные контакты, что вызывает проблемы с подключением. В этом случае замените розетку или крепление.

Еще одна причина, почему лампочки быстро перестают работать - слишком высокое напряжение. Оно сильно меняет электрический ток в доме, из-за этого может случиться даже пожар.

Эксперты отмечают, в следующий раз при покупке лампочек, найдите время, чтобы узнать об их правильном использовании. Каждая розетка или осветительный прибор, например, лампа, имеет свою номинальную мощность. Поэтому в своем доме каждый должен использовать лампочку с соответствующей маркировкой и никогда не превышать указанную мощность.

Виды ламп / Инфографика: Главред

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