Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

Вы узнаете:
- Почему летучие мыши висят вниз головой, когда спят
- Все ли разновидности летучих мышей свисают головой вниз
В свободное от полетов время, летучих мышей можно увидеть свисающими вниз головой с потолков пещер или с нижней стороны мостов. Спят млекопитающие также в подобной позе. Главред раскрыл секрет поведения летучих мышей.
По мнению биолога и координатора Программы сохранения летучих мышей штата Иллинойс Тары Хохофф, сон вниз головой - может быть результатом эволюционного пути летучих мышей, передает портал Live Science.
В то же время исследователь летучих мышей из Калифорнийского государственного политехнического университета в Гумбольдте Александр Льюис рассказал, что предки современных летучих мышей могли забираться на высокие деревья и падать, чтобы скользить между стволами, поэтому, скорее всего, благодаря этому они развили сильные конечности для таких подъемов.
По его словам, мощные лапы этих существ со временем превратились в крылья.
Благодаря эволюционным изменениям в мышцах, сухожилиях и когтях, летучие мыши с легкостью могут висеть головой вниз.
"Когда летучая мышь находит место для ночлега, она сокращает мышцы, прикрепленные к когтям. Когда когти касаются поверхности насеста, летучая мышь расслабляет свое тело. Это позволяет весу ее тела натягивать сухожилия, соединенные с когтями", - рассказал зоолог и заведующий кафедрой биологии Государственного университета Боулинг-Грин в Огайо Дэниел Паук.
Иначе говоря, летучие мыши тратят очень мало энергии, чтобы висеть вниз головой, поскольку их тела расслаблены, а гравитация выполняет всю работу за них.
Зоолог добавляет, что из-за эволюции кости нижних конечностей летучих мышей не способны выдерживать вес тела млекопитающих в течение длительного времени. А вот вися вниз головой, летучим мышам не приходится переносить свой вес на слабые ноги.
Кроме того, когда летучие мыши висят вверх ногами это помогает им защитить себя от сов, ястребов и змей.
Также летучим мышам легче начать полет, находясь в положении вниз головой.
Исследователь Льюис заметил, что не все разновидности млекопитающих спят головой вниз. Например, "дискокрылые летучие мыши Центральной и Южной Америки имеют специальные присоски на больших пальцах, которыми они цепляются за нижнюю сторону листьев, причем делают это под разными углами".
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