Почему люди плачут: ученая дала интересное объяснение

Исследования показывают, что женщины плачут чаще мужчин.

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Почему люди плачут / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему иногда хочется плакать

Для чего мы плачем

Слезы — естественная часть человеческой жизни. Иногда они текут от радости, иногда от грусти, а порой появляются совершенно неожиданно.

Главред узнал, что заставляет людей плакать и почему мы так эмоционально реагируем на определенные ситуации.

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Почему люди плачут, когда грустно?

Грусть — одна из самых сильных эмоций, которые испытывает человек. Слезы в таких случаях — это реакция мозга на сильный стресс, пишет профессор университета Мельбурна Пегги Керн. Когда мы грустим, в организме активируется симпатическая нервная система, отвечающая за состояние "борьбы или бегства". Но плач включает парасимпатическую систему, которая помогает телу успокоиться и восстановиться.

Физиологически слезы — это способ снять напряжение и помочь организму прийти в состояние равновесия. Поэтому, когда нам грустно, плач становится своего рода "выпускным клапаном" для эмоций.

Для чего мы плачем? Психологические и социальные аспекты

Слезы играют важную роль не только в нашем эмоциональном состоянии, но и в социальной жизни:

Психологическое облегчение. Плач помогает справиться с перегрузкой эмоциями, когда мозг не успевает их регулировать.

Плач помогает справиться с перегрузкой эмоциями, когда мозг не успевает их регулировать. Призыв о помощи. Когда мы плачем, окружающие интуитивно понимают, что нам нужна поддержка или сочувствие.

Когда мы плачем, окружающие интуитивно понимают, что нам нужна поддержка или сочувствие. Укрепление связей. Совместный плач, например, при грустных событиях, помогает людям сближаться и делиться эмоциями.

Почему мы иногда плачем без видимой причины?

Эмоциональные слезы могут появляться не только от грусти, но и от радости, усталости или стресса. Если вы замечали, как слезы появляются от просмотра трогательного фильма или красивой музыки, это связано с реакцией мозга на сильные положительные эмоции.

Когда мы переутомлены, мозг может быть "перегружен", что ослабляет его способность регулировать эмоции. В такие моменты даже незначительный повод может вызвать слезы.

Иногда слезы появляются вовсе не из-за эмоций, а по вполне физиологическим причинам:

Усталость глаз. Когда глаза пересыхают из-за долгой работы или недостатка сна, организм вырабатывает слезы для их увлажнения.

Когда глаза пересыхают из-за долгой работы или недостатка сна, организм вырабатывает слезы для их увлажнения. Респираторные заболевания. Простуда, грипп или коронавирус могут вызывать воспаление в глазах, что приводит к слезотечению.

Простуда, грипп или коронавирус могут вызывать воспаление в глазах, что приводит к слезотечению. Аллергии. Раздражители, такие как пыльца или пыль, также вызывают усиленное выделение слез.

Что заставляет людей плакать чаще?

Исследования показывают, что женщины плачут чаще мужчин. Это связано как с биологическими факторами (гормональные изменения), так и с социальными нормами. Люди с высоким уровнем эмпатии или склонностью к невротизму также более часто испытывают слезы.

В некоторых случаях чрезмерный плач может быть симптомом депрессии или других психологических расстройств, что требует обращения к специалисту.

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