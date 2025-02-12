Почему на футболках появляются крошечные дырочки: ответ удивит многих

Люди нашли объяснение, как появляются загадочные маленькие дырочки на футболках.

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Откуда берутся дырки на одежде / коллаж: Главред, фото: pixabay, reddit.com

Вы узнаете:

Почему на футболке есть маленькие дырочки

Как предотвратить их появление

Пожалуй, каждый хоть раз замечал на своей футболке маленькие, похожие на проколы, дырочки. Многие обвиняют в этом моль - однако вредное насекомое редко когда ответственно за порчу синтетики или хлопка, отдавая предпочтение шелку и шерсти.

Но одна женщина недавно обнаружила истинную причину этой распространенной загадки на одежде, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Отмечается, что 49-летнюю женщину озадачило периодическое появление крошечных дырочек на "всех её футболках", как правило, в районе пупка.

Она исключила главного подозреваемого - ремень - поскольку не носит его. Поделившись фотографией своей футболки с дырками в сети, она искала ответы у других пользователей.

Хотя многие были озадачены, другие сталкивались с такой же проблемой и предлагали свои варианты решения.

Один пользователь предположил: "Со мной это обычно случается от трения о прилавок".

Другой пользователь указал на повседневные предметы, такие как "молния, пуговицы, стол или что-либо, о что вы третесь", как на потенциальных виновников.

В то же время, по словам стилиста Элисон Гэри, эти маленькие дырочки появляются из-за трения о металлическую фурнитуру - например, молнии или ремни.

"Дырки обычно возникают из-за трения о металлическую фурнитуру на джинсах. Пуговица, а также заклепки, молния и прочные узлы ниток вокруг ширинки могут тереться о трикотажные футболки. Добавьте к этому работу на столешницах, стоячие столы, тяжелую сумку через плечо, час в стиральной машине или ремень безопасности, и они появятся еще быстрее", - добавила она.

По словам Элисон, лучший и самый дешевый способ предотвратить это - заправлять топ в брюки. Кроме того, вы можете попробовать приобрести ремень, который не нанесет вреда.

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