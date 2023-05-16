Почему нельзя прислонятся к окну и надевать шорты в самолет: бортпроводник назвал причину

Бортпроводник дал ценные советы пассажирам, чтобы уберечь здоровье.

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Почему нельзя прислонятся к окну и надевать шорты в самолет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Бортпроводник поделился некоторыми полезными лайфхаками для самолетов, рассказав о самых грязных местах в самолете.

По его словам, пассажиры должны избегать любой ценой иллюминаторов и никогда не должны надевать шорты, отправляясь в отпуск, пишет Daily Express.

"Не засыпайте и не прислоняйтесь головой к иллюминатору. Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей или детей вытерли руки или другие вещи об окно", - пояснил он.

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Никаких шортов в самолете

Он также посоветовал пассажирам стараться не носить шорты во время полета.

"Это то же самое, что и окно, вы никогда не знаете, насколько оно будет чистым, поэтому если у вас есть брюки, на вас будет меньше микробов", - заявил бортпроводник, добавив, что в брюках пассажиры избегут прямого контакта с сиденьем и будут более защищены от микробов в самолете.

Туалет - одно из самых грязных мест в самолете

Бортпроводник призвал отдыхающих не прикасаться к кнопке смыва.

"Никогда не трогайте кнопку смыва голыми руками. Честно говоря, это просто антисанитарно и довольно мерзко, поэтому, когда смываете, используйте салфетку или ткань, которая есть в туалете", - советует мужчина.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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