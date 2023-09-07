Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

А вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Давайте попробуем разгадать эту загадку.

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Почему объектив круглый, а фото квадратные / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Фотография - это искусство, которое способно зафиксировать моменты времени и превратить их в навсегда сохраняющиеся воспоминания. Однако многие задаются вопросом: почему фотографии, которые мы видим, квадратные, в то время как объективы фотокамеры - круглые? Давайте попробуем разгадать эту загадку.

Почему объективы круглые?

Объектив камеры - это оптическая система, которая фокусирует свет на датчике изображения (матрице) камеры. Он имеет круглую форму, потому что свет, приходящий через объектив, распространяется радиально от центра к краям.

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Круглая форма объектива позволяет равномерно распределять световые лучи по всей матрице, обеспечивая более точное и качественное изображение.

Как объектив влияет на фотографии?

Фокусное расстояние: Форма объектива и его оптические характеристики влияют на фокусное расстояние. Это определяет, как близко или далеко от камеры будет в фокусе объект съемки. Различные объективы имеют разные фокусные расстояния, что позволяет фотографам выбирать объектив в зависимости от своих потребностей.

Форма объектива и его оптические характеристики влияют на фокусное расстояние. Это определяет, как близко или далеко от камеры будет в фокусе объект съемки. Различные объективы имеют разные фокусные расстояния, что позволяет фотографам выбирать объектив в зависимости от своих потребностей. Диафрагма: Диафрагма в объективе контролирует количество света, попадающего на матрицу камеры. Она также влияет на глубину резкости, определяя, какие объекты будут в фокусе, а какие - размытыми.

Диафрагма в объективе контролирует количество света, попадающего на матрицу камеры. Она также влияет на глубину резкости, определяя, какие объекты будут в фокусе, а какие - размытыми. Качество изображения: Качество объектива непосредственно влияет на качество фотографии. Острота, отсутствие искажений и артефактов зависят от оптических характеристик объектива.

Почему объектив круглый, а фото квадратные?

Фотографии чаще всего имеют квадратную или прямоугольную форму, потому что это наиболее удобный и практичный формат для просмотра и публикации. Однако форма объектива круглая, чтобы обеспечить равномерное и точное прохождение света через него перед попаданием на матрицу, от формы которой и зависит форма снимка.

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