Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

Фотография - это искусство, которое способно зафиксировать моменты времени и превратить их в навсегда сохраняющиеся воспоминания. Однако многие задаются вопросом: почему фотографии, которые мы видим, квадратные, в то время как объективы фотокамеры - круглые? Давайте попробуем разгадать эту загадку.
Почему объективы круглые?
Объектив камеры - это оптическая система, которая фокусирует свет на датчике изображения (матрице) камеры. Он имеет круглую форму, потому что свет, приходящий через объектив, распространяется радиально от центра к краям.
Круглая форма объектива позволяет равномерно распределять световые лучи по всей матрице, обеспечивая более точное и качественное изображение.
Как объектив влияет на фотографии?
- Фокусное расстояние: Форма объектива и его оптические характеристики влияют на фокусное расстояние. Это определяет, как близко или далеко от камеры будет в фокусе объект съемки. Различные объективы имеют разные фокусные расстояния, что позволяет фотографам выбирать объектив в зависимости от своих потребностей.
- Диафрагма: Диафрагма в объективе контролирует количество света, попадающего на матрицу камеры. Она также влияет на глубину резкости, определяя, какие объекты будут в фокусе, а какие - размытыми.
- Качество изображения: Качество объектива непосредственно влияет на качество фотографии. Острота, отсутствие искажений и артефактов зависят от оптических характеристик объектива.
Почему объектив круглый, а фото квадратные?
Фотографии чаще всего имеют квадратную или прямоугольную форму, потому что это наиболее удобный и практичный формат для просмотра и публикации. Однако форма объектива круглая, чтобы обеспечить равномерное и точное прохождение света через него перед попаданием на матрицу, от формы которой и зависит форма снимка.
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