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Под холодильником появляются лужи: 6 способов улучшить работу морозилки

Яна Ставская
18 сентября 2023, 02:36
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В холодильнике намерзает лед? Перед тем, как обращаться к специалисту, попробуйте сами спасти технику.
Холодильник, морозилка, морозильная камера, крупа, крупы
Иногда намерзает лед в морозилке "Ноу фрост" / ua.depositphotos.com, Instagram

Лед может ухудшить работоспособность вашей морозилки, вызать утечку воды и повреждение камеры. Узнавайте на Главреде, что делать, когда в холодильнике намерзает лед.

Обычно морозилки "обрастают" льдом при длительных отключениях света. В таких случаях продукты, находящиеся на хранении, размораживаются и быстро портятся.

Иногда морозилка не справляется со льдом и он сам начинает таять. Тогда под холодильником мы можем наблюдать неприятные лужи. Вода может повредить не только технику, но и полы, а в некоторых случаях - если это позволяют объемы растопленного льда - затопить квартиры снизу.

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Потому очень важно вовремя обнаружить проблему, а еще лучше - пойти на меры, чтобы этого не допустить.

Холодильник
Многие столкиваются с тем, что в холодильнике намерзает лед / pexels.com

Лед в морозилке - как убрать с продуктов растаявшую воду

Важно регулярно проверять и ухаживать за морозильной камерой, следя за уровнем льда и принимая меры по его удалению.

  • Проверьте уровень температуры. Убедитесь, что температура в морозильной камере находится на правильном уровне. Обычно она должна быть установлена на -18°C или ниже. Проверьте регулятор температуры и убедитесь, что он настроен правильно.
  • Проверьте уплотнитель дверцы. Подтвердите, что резиновый уплотнитель дверцы морозильной камеры в хорошем состоянии и надежно прилегает. Если уплотнитель поврежден или изношен, он может пропускать воздух, что приводит к образованию льда.
  • Проверьте частоту открытия дверцы. Чем чаще вы открываете дверцу морозилки, тем больше влаги попадает внутрь, что способствует образованию льда. Постарайтесь минимизировать количество открываний дверцы.
  • Проверьте вентиляцию. Убедитесь, что вентиляционные отверстия в холодильнике не забиты и вентилятор работает нормально. Недостаточная циркуляция воздуха может способствовать образованию льда.
  • Разморозьте морозильную камеру. Если уже образовалось много льда, следует отключить морозильник, разморозить его и удалить весь лед и обледенение.
  • Проверьте уровень влажности в помещении. Высокий уровень влажности в помещении также может способствовать образованию льда в морозильной камере. Рассмотрите возможность использования осушителя воздуха.

Если в холодильнике намерзает лед после всех проделанных процедур, стоит обратиться к специалисту.

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