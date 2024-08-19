Пока август продолжается: топ-3 стильных идей летнего педикюра

Осень стремительно приближается, однако это не значит, что уже поздно порадовать себя новым красивым педикюром.

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Самые стильные педикюры лета / фото: pexels

Педикюр - красивое дополнение любого образа. Эксперты Glamourmagazine предлагают стильные идеи дизайнов ногтей, которые стоит успеть попробовать.

3D-педикюр

3D-ногти сегодня - едва ли не самый популярный вариант. Такой неординарный дизайн является стильным и ярким решением для завершения лета.

видео дня

Объемные рисунки и лепка на ногтях по красоте можно сравнить с дизайнерскими аксессуарами. Для любителей не нюдовых оттенков здесь есть, где разойтись.

Что входит в педикюр? Педикюр (фр. pédicure, от лат. pes (pedis) - нога и curo - забочусь) - специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей). По сути - аналог маникюра для ног, пишет Википедия. В прошлом педикюром занимались цирюльники. В начале XX в. в Европе появились специальные заведения для выполнения педикюра. Начальный этап классического педикюра - придание правильной формы ногтям. Поскольку распаренную ногтевую пластину гораздо легче деформировать. Ногти обрезаются с помощью специальных ножниц или щипцов и подпиливаются маникюрной пилочкой. Важно сохранить естественную овальную или прямоугольную форму ногтей и не слишком закруглять их по краям, чтобы не спровоцировать врастание ногтя. Для ванночек, могут быть использованы добавки: морская соль, целебные ароматические травы или специально разработанные профессиональные составы. Такие составы могут включать дезинфицирующие и отбеливающие вещества, а также увлажняющие, лечебные, дезодорирующие составляющие. Далее переходят к обработке ногтевого ложа. Специальными щипцами удаляют кутикулы, предварительно приподняв ее металлической лопаткой. После этого кутикула обрабатывается маслом, а на всю поверхность стопы наносится крем, в зависимости от потребностей. И в финале, по желанию, ногти покрывают лаком.

Мастер может оформить как большие и объемные детали, так и более изысканные камни или стразы.

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Цветочный дизайн

Цветы - всегда хороший выбор для тех, кто не боится экспериментировать.

Можно нарисовать как осенние подсолнухи и бархатцы, так и летнюю лаванду и ромашки.

Сейчас в моде и крупные, и мелкие растения. Главное - выбрать то, что вам нравится и сделать это главным акцентом.

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Разноцветный педикюр

Долго раздумываете, какой цвет и дизайн вам нравится больше всего? Всегда можно смешать разные оттенки.

Экспериментировать можно по-разному: от двух оттенков на разных ногах до выбора отдельного цвета для каждого ногтя.

Позитивный настрой и яркие цвета - залог успеха.

https://www.instagram.com/p/CktUKv8pX-M/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

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