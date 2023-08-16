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Поливаем картофель в жару: как не пересушить растения и не испортить весь урожай

Яна Ставская
16 августа 2023, 01:10
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Следите за ростом растений? Чтобы собрать хороший урожай, необходимо соблюдать баланс. Читайте, когда уже не надо поливать картошку.
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Полив картофеля по бороздам эффективен, но не всегда / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Без полива ваш картофель долго не проживет. Вода обеспечивает растению его рост, а в недалеком будущем - развитие клубней. Благодаря ей питательные вещества впитываются корнями этой агрокультуры. Но у садоводов нет единого ответа, когда и сколько раз поливать картошку. Действительно, многое зависит от климатических условий вашего региона и погоды. Ниже рассказываем, когда картофель нуждается в поливе.

Недостаток воды может вызвать у ваших растений стресс и, соответственно, замедлить их рост и даже вызвать падение иммунитета, то есть сделать их уязвимыми к инфекциям. Потому очень важно соблюдать режим регулярного полива.

Как правильно поливать картофель в жару - советы дачников

Особенно вашим растениям необходимо уделять внимание в жаркую погоду. Это предотвратит засуху почвы и улучшит "кровосток" картофеля - всасывание питательных веществ.

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Есть несколько способов, как поливать картофель в жару правильно:

  • Утренний полив. Все дачники согласятся, что утро - самое лучшее время для полива, когда температура воздуха еще не слишком высока. Это поможет растениям поглотить влагу и избежать ее быстрого испарения.
  • Регулярный полив. В жаркую погоду почва быстро высыхает, поэтому важно поливать картофель чаще, но умеренно, чтобы избежать застоя влаги.
  • Глубокий полив. Этот метод - самый эффективный полив картофеля - способствует развитию корней вниз, что делает растения более устойчивыми к засухе.
  • Полив под корень. Многие задаются вопросом, как правильно поливать картофель - сверху или под корень? Старайтесь избегать полива листьев и стеблей, особенно в жаркое время дня. Поливайте непосредственно у корней, чтобы минимизировать риск обжогов листьев.
  • Защита от перегрева. Кроме того, рекомендуется создать небольшую тень для картофельных кустов во время наиболее жаркой части дня, чтобы предотвратить их перегрев.

А вот полив картофеля дождеванием, пожалуй, является самым нестабильным способом. Он не обеспечит вашему растению должного роста, так как часто осадков бывает недостаточно.

Поддерживайте баланс влажности почвы, избегая как пересушивания, так и излишней влажности.

Картофель, зола
Многие интересуются, как поливать картошку после посадки / скриншот YouTube

Когда уже не надо поливать картошку - календарь садовода

Поливать растения, как правило, перестают непосредственно перед их сбором, чтобы избежать излишней влаги. То же касается вопроса, нужно ли поливать картошку в августе. Если ваш картофель к этому периоду уже созрел, то не стоит. Однако когда картофель нуждается в поливе, так это в случае засухи.

Следующие указания, когда лучше остановить полив картошки:

  • Перед сбором урожая. Обычно за 2-3 недели до запланированной даты сбора урожая рекомендуется остановить полив. Это позволяет земле подсохнуть и уменьшает риск гниения клубней. Слишком много влаги в этот период может повредить клубни и ухудшить качество урожая.
  • При начале спелости. Когда клубни начинают формировать кожуру и становятся спелыми, это тоже сигнал к тому, что полив следует постепенно уменьшить.
  • При наступлении засухи. Если вы находитесь в засушливом климате, следите за состоянием растений и почвы. Если почва становится чрезмерно сухой, возможно, потребуется небольшой дополнительный полив, даже если картошка уже близка к созреванию.

Важно следить за состоянием почвы и растений, чтобы определить, когда и сколько поливать конкретно в вашем случае. Палец-проба - это хороший способ оценить влажность почвы: засуньте палец на глубину около 5 см. Если почва ощущается сухой, то пора поливать.

Также помните, что слишком много влаги может привести к заболеваниям и гниению корней, поэтому важно поддерживать баланс.

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