Скрытый отсек стиральной машины удивил людей: никто никогда его не чистил

Как проверить фильтр стиральной машины и где он находится - в Сети дали действенные советы.

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Как очистить стиральную машину / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как содой и уксусом промыть стиральную машину

Где находится самый грязный отсек в стиралке

Если вы заметили, что ваша одежда не стирается в стиральной машине должным образом, или ваша стиралка начала странно себя вести, то самое время вспомнить о скрытом отсеке.

Стиральную машину используют очень часто, поэтому неудивительно, что время от времени ее нужно чистить, чтобы убедиться, что она работает нормально. Но многие люди не знают, что стоит включить цикл полоскания и добавить туда соды или белого уксуса. Также многие не знают об отсеке фильтра.

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Отсек фильтра, который иногда очень трудно заметить, требует регулярной очистки, чтобы стиральная машина служила дольше и работала лучше. В недавнем видео TikTok эксперт по недвижимости Select London показал пользователям социальных сетей пошаговое руководство по очистке стиральных машин, говорится в материале Mirror.

Специалист рассказал, что прежде всего стоит простелить полотенце под стиральную машину, а затем открыть отделение, расположенное в нижней части спереди стиральной машины. Открыв крышку, там будет отсек фильтра, который необходимо открыть и очистить.

"Как только вы откроете это, вы увидите, как вода хлынет. Пожалуйста, предупреждаем, это будет вонять, потому что у вас есть вся грязь, которая собиралась под ним, и, как вы видите прямо сейчас, как мой пример, у нас есть резинки для волос и всевозможные другие вещи, которые вы там найдете", - отметил специалист.

Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Для начала стоит использовать антибактериальные салфетки для очистки дренажной зоны. Затем стоит извлечь фильтр и тщательно промыть его жидкостью для мытья посуды и вернуть на место.

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