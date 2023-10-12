Психологический тест по оптической иллюзии покажет, оптимист вы или пессимист

Зрителям предлагается быстро взглянуть на фотографию, чтобы понять, что они увидят первым.

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Тест по картинке: что вы увидели первым / Фото: express.co.uk

Уникальную головоломку опубликовала в TikTok специалист по оптическим иллюзиям, которая утверждает, что она показывает черты вашего характера.

Впервые эта необычная иллюзия была опубликована в сети в видео специалиста по оптическим иллюзиям Миа Илинь, которая приобрела взрывную популярность в социальных сетях благодаря своим ошеломляющим личностным тестам, которые, как утверждают пользователи, позволили точно предсказать их личность, пишет Express.

Зрителям предлагается быстро взглянуть на фотографию, чтобы увидеть, что они увидят первым: пару красных губ или облака в небе.

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Тест по картинке: что вы увидели первым / Фото: express.co.uk

Облака

Те, кто первым увидели облака посреди заката, крайне скептически относятся к незнакомцам. Они очень щедры и готовы помочь своим близким, но всегда устают сближаться с людьми, которых не знают, и с трудом теряют бдительность.

"У вас очень сильные социальные навыки. Вы можете ладить с кем угодно, но в душе вы довольно циничны. Несмотря на то, что вы можете показаться дружелюбным, на самом деле вам очень трудно доверять другим. Когда люди пытаются приблизиться к вам, вы всегда пытаетесь выяснить их мотив и конечную цель", - объяснила Мия.

Вы очень логичны и прекрасно разбираетесь в людях, которые не ввязываются в сплетни или мелкие драмы.

Губы

Те, кто первым увидел пару красных губ, известны своим добросердечным характером и делают все возможное для других людей. Вы всегда без вопросов поможете нуждающемуся незнакомцу, и окружающие вас обожают за то, насколько вы заботитесь о мире.

"Ваша любящая и жизнерадостная личность подобна глотку свежего воздуха, и вы довольно легко впадаете в сентиментальность. Даже если ты знаешь, что мир может быть жестоким, ты все равно предпочитаешь верить в доброту человечества", - отметила Мия.

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