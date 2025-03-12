Ради экономии: нужно ли выключать чайник из розетки на ночь

Оказывается, что некоторые приборы в режиме ожидания также продолжают потреблять электроэнергию.

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Нужно ли выключать чайник / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда нужно вынимать чайник из розетки

Сколько электроэнергии он потребляет

Электрические приборы стали частью нашей жизни, поэтому некоторые девайсы всегда включены в розетку.

Однако, есть бытовые приборы, которые используют много электроэнергии даже когда ими не пользуются, пишет Главред со ссылкой на 24 Канал.

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Нужно ли выключать чайник

Подключенные электроприборы способны тратить энергию даже тогда, когда их не включают. Именно поэтому чайник стоит выключать из розетки, чтобы уменьшить счет на электроэнергию.

Такое бывает редко, но даже выключенный, но подключенный к сети чайник может стать причиной короткого замыкания или перегрева. Иногда случается перепад температуры, поэтому резкие скачки напряжения могут повредить его.

Кроме того, постоянное пребывание чайника под напряжением может привести к более быстрому износу внутренних компонентов.

Выключать чайник из розетки стоит в случае, если выезжаете куда-то из дома на несколько дней. Если чайник используется в течение дня несколько раз, тогда его можно оставлять подключенным.

Сколько электроэнергии потребляет чайник

Мощность чайника в зависимости от модели составляет от 1000 до 3000 Вт. Если вы ежедневно включаете чайник со средней мощностью на 15 минут, за месяц устройство потребляет примерно 11 кВт/ч электроэнергии.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

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