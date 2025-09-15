Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет расслабиться и потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти букву Y среди множества Х.
Головоломка от Jagranjosh очень простая. Нужно лишь взглянуть на картинку, и ответ сразу найдется.
На картинке – таблица с множеством букв Х. Наша задача – найти среди них Y.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти Y? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где много цифр 16, нужно найти 16, причем всего за 7 секунд.
Также можно поразгадывать и еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество W, есть и буква V. Ее нам и предстоит отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 35 в неправильной форме, нужно отыскать одну-единственную 33. Лишь за 7 секунд.
