Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 23

Попробуйте разгадать достаточно простую оптическую иллюзию – цифра прямо перед вашими глазами, но нужно еще суметь ее заметить и правильно рассмотреть.

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Найдите цифру 23 / Times of India

Когда нужно немного расслабиться и передохнуть, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать мозг и хорошо провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно разгадать оптическую иллюзию, где надо найти цифру 23.

Головоломка от Times of India достаточно простая. Нужно всего лишь внимательно посмотреть на картинку, и вы быстро найдете правильный ответ.

На картинке – множество цифр 28, которые изображены белым шрифтом на желтом фоне. Наша задача – найти среди них 23.

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Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете цифру / Times of India

Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол, и вы сразу же ее найдете.

Если нашли цифру, у вас отличное зрение / Times of India

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество цифр 9. Среди них есть и 8, которую нужно отыскать всего за 3 секунды.

Также можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке множество цифр 89. Где-то там же одна-единственная 88, ее нам и нужно найти.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество перевернутых цифр 24. Наша задача – отыскать одну цифру, которая в правильном положении.

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