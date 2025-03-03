Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 23

Когда нужно немного расслабиться и передохнуть, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать мозг и хорошо провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно разгадать оптическую иллюзию, где надо найти цифру 23.
Головоломка от Times of India достаточно простая. Нужно всего лишь внимательно посмотреть на картинку, и вы быстро найдете правильный ответ.
На картинке – множество цифр 28, которые изображены белым шрифтом на желтом фоне. Наша задача – найти среди них 23.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол, и вы сразу же ее найдете.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество цифр 9. Среди них есть и 8, которую нужно отыскать всего за 3 секунды.
Также можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке множество цифр 89. Где-то там же одна-единственная 88, ее нам и нужно найти.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество перевернутых цифр 24. Наша задача – отыскать одну цифру, которая в правильном положении.
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