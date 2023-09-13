Счастье за деньги не купишь: психолог Карпачев "разнес" всем известную фразу

Психолог рассказал свой взгляд на деньги и счастье.

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Почему деньги могут купить счастье / коллаж: Главред, фото: скриншот

Каждый человек хоть раз в своей жизни слышал фразу о том, что за деньги невозможно купить счастье. Однако не каждый находит в ней правду.

Психолог Дмитрий Карпачев также отреагировал на эту фразу и объяснил, в чем есть нюанс.

Почему деньги могут купить счастье

Известный на всю Украину психолог Дмитрий Карпачев считает, что деньги играют неотъемлемую роль в жизни человека. По словам психолога, деньги - это основа, которая позволяет радовать близких, заботиться о себе и своем здоровье, ведь всё это стоит финансов.

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А как же конструктор лего, который ты дариш своему ребенку и он искренне счастлив? Он рад, что у тебя есть возможность ему это подарить. Как эта фраза соотносится с возможностью свозить любимую женщину отдохнуть на курорт и пережить там массу приятных, позитивных эмоций, а потом вспоминать об этом, как об одном из самых счастливых периодов своей жизни. Всё же это связано с деньгами, правда?, - объясняет психолог.

Также Дмитрий Карпачев уверен, что деньги способны подарить не только эмоции, но и здоровое тело:

Про здоровье и говорить ненужно, потому что нормальное питание, нормальное медицинское обслуживание и т.д. - всё это стоит денег, - комментирует Карпачев.

По словам психолога, взгляд на деньги должен быть уравновешенным, ведь это и не самое главное, но и не то, к чему стоит относиться пренебрежительно.

Смотрите видео о том, как правильно относиться к деньгам:

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