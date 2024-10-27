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Сэкономите деньги: механик показал, что проверить под капотом до морозов

Сергей Кущ
27 октября 2024, 16:24
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Для этого вам понадобится всего несколько минут.
Механик показал, что проверить под капотом до морозов
Механик показал, что проверить под капотом до морозов / Фото: скриншот с видео

Популярный механик и автоэксперт YouTube Скотти Килмер поделился важными советами по подготовке автомобиля к зиме. Чтобы избежать дорогого ремонта и сэкономить деньги, он рекомендует водителям проверить несколько ключевых компонентов под капотом до начала холодов.

Как подготовить автомобиль к зиме?

Килмер призывает водителей обратить внимание на состояние приводного ремня, который часто называют ремнем вентилятора, пишет express. С наступлением холодов резиновые ремни становятся хрупкими и склонны к растрескиванию.

Кто такой Скотт Килмер?

Скотт Майкл Килмер (родился 2 октября 1953 года) - американский ютубер, автор и автомеханик. Его одноименный канал на YouTube, Scotty Kimmer, насчитывает более 6 миллионов подписчиков, а количество просмотров его видеороликов превышает 2 миллиарда.

видео дня

Если ремень поврежден или треснул, существует риск его разрыва, что может вывести из строя усилитель руля, генератор и водяной насос, а также сделать управление автомобилем трудным.

Если ваш автомобиль оснащен ремнем ГРМ, его также стоит тщательно осмотреть на наличие повреждений. В случае неисправности ремня ГРМ возможна рассинхронизация распределительного вала, что в худшем случае может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Следите за давлением в шинах

С наступлением холодов давление в шинах начинает снижаться, что может повысить расход топлива и ускорить износ шин. Скотти напоминает: в холодное утро важно проверить давление и довести его до рекомендованного уровня.

Поддержание правильного давления не только экономит топливо, но и снижает риск разрыва шин на скорости. Эксперты рекомендуют проверять давление каждые две недели или перед длительной поездкой.

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