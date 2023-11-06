Синдром грустного клоуна: почему нужно проверить своих веселых друзей

Человеку в таком состоянии нужна помощь, а на симптомы нужно вовремя обратить внимание.

https://glavred.info/life/sindrom-grustnogo-klouna-pochemu-nuzhno-proveryat-svoih-veselyh-druzey-10514251.html Ссылка скопирована

Что такое синдром клоуна/ Коллаж Главред, фото flickr (Mary Lock, Juan Pablo González)

Многие комики признавались, что используют юмор как способ справиться с пережитыми травмами, это послужило толчком к началу изучения психологии комедии. Чаще всего люди зарабатывают на жизнь, развлекая людей, и в то же время борются с проблемами психического здоровья в своей личной жизни, что и положило начало такого понятия как синдром грустного клоуна.

Что такое синдром клоуна

Парадокс грустного клоуна - это противоречивая связь между комизмом и такими психическими расстройствами, как депрессия и тревога. Для этих комедийных исполнителей характерно чувство изоляции в ранней жизни, где комедия развивается как разрядка напряжения, снятие чувства подавляемой физической ярости через словесный выход.

Серия психологических экспериментов, впервые опубликованная в 1981 году психологом Сеймуром Фишером, выявила определенные поведенческие особенности, присущие исключительно комикам и не встречающиеся у обычных актеров.

видео дня

Позднее психологи Кауфман и Козбелт переосмыслили эти результаты, придя к пониманию того, что юмор служит механизмом преодоления травмы, но он также может побуждать использовать юмор как способ формирования отношений и получения признания. Было показано, что юмор развивается с раннего возраста, чему способствует поведение родителей. Незрелость родителей может привести к тому, что на детей накладываются дополнительные обязанности, что вызывает у них проблемы с самооценкой и потребность в одобрении. Постоянный поиск одобрения может стать причиной таких психических расстройств, как тревога или депрессия, а при отсутствии лечения может привести к самоубийству в экстремальных ситуациях.

Несмотря на это, синдром не занесен в Международный класификатор болезней и до сих пор не признан психическим нарушением или каким-то расстройством.

Другое значение синдрома клоуна

Часто в интернете по запросу "синдром клоуна" имеют в виду "улыбающуюся" депрессию и отчасти правы. К счастью, к клоунам это не относится, но заболевание действительно очень опасно, и вот чем.

Люди, сталкивающиеся с "улыбающейся" депрессией или высокофункциональным депрессивным расстройством, часто сталкиваются с типичными признаками депрессии. Среди них - чувства печали, отчаяния, раздражительности, гнева, а также потеря интереса к жизни, усталость, проблемы со сном и аппетитом, тревожность и другие.

Если вы находитесь в этой категории, то, несмотря на наличие вышеуказанных симптомов, вы продолжаете эффективно справляться с повседневными задачами и обязанностями. Такие люди могут сохранять продуктивность на работе и не терять прежние интересы, что сложно представить для тех, кого депрессия полностью подавляет. При этом, несмотря на возможные радостные моменты и позитивные эмоции, им приходится скрывать свои депрессивные состояния.

Скрыв за маской свои истинные чувства, эти люди пытаются убедить окружающих, что у них все в порядке или даже прекрасно. В действительности же они часто чувствуют глубокую печаль, сталкиваются с паническими атаками, испытывают неуверенность в себе и иногда даже размышляют о суициде.

Риск самоубийства для таких индивидов очень велик. В то время как люди с классической формой депрессии также могут думать о самоубийстве, у них часто отсутствует необходимая для этого энергия. В отличие от них, те, кто страдает от "улыбчивой" депрессии, обладают достаточной силой и решимостью, чтобы превратить свои темные мысли в реальность. По этой причине такой тип депрессии может быть еще более рискованным, чем его классический вариант.

Как перестать быть клоуном

Признавайтесь в своем состоянии. Для тех, кто переживает "скрытую" депрессию, это может быть истинным вызовом. Такие люди часто принижают важность своих эмоций и скрывают их глубоко в себе. Они опасаются быть воспринятыми как уязвимые после откровения о своем диагнозе. Но постоянное чувство грусти, одиночества, отчаяния и даже беспокойства — это индикаторы эмоционального напряжения, а не признаки слабости. Ваши переживания заслуживают внимания; это предупреждение о том, что что-то не так и вам требуется поддержка и взаимопонимание.

Для тех, кто переживает "скрытую" депрессию, это может быть истинным вызовом. Такие люди часто принижают важность своих эмоций и скрывают их глубоко в себе. Они опасаются быть воспринятыми как уязвимые после откровения о своем диагнозе. Но постоянное чувство грусти, одиночества, отчаяния и даже беспокойства — это индикаторы эмоционального напряжения, а не признаки слабости. Ваши переживания заслуживают внимания; это предупреждение о том, что что-то не так и вам требуется поддержка и взаимопонимание. Поделитесь своими чувствами с близкими. Большой препятствие для людей, страдающих этим видом депрессии, — это желание скрыть свои проблемы от других. Вы страдаете, но опасаетесь, что близкие не смогут понять и поддержать вас или будут в замешательстве, не зная, как помочь. Или, возможно, вы убеждены, что никто не сможет вам помочь.

Большой препятствие для людей, страдающих этим видом депрессии, — это желание скрыть свои проблемы от других. Вы страдаете, но опасаетесь, что близкие не смогут понять и поддержать вас или будут в замешательстве, не зная, как помочь. Или, возможно, вы убеждены, что никто не сможет вам помочь. Работайте над своим восприятием себя. Временные моменты сомнения в себе приемлемы, но не когда вы переживаете тяжелые времена. В такие периоды наша уверенность в себе часто подвергается испытаниям. Самооценка же играет роль эмоциональной защиты, помогающей преодолевать трудности. Важно научиться укреплять и заботиться о ней.

Временные моменты сомнения в себе приемлемы, но не когда вы переживаете тяжелые времена. В такие периоды наша уверенность в себе часто подвергается испытаниям. Самооценка же играет роль эмоциональной защиты, помогающей преодолевать трудности. Важно научиться укреплять и заботиться о ней. Если вашему другу тяжело — просто слушайте его. Иногда чужие страдания кажутся нам более болезненными, чем наши собственные. Но ваше внимание и готовность выслушать уже могут оказать большую помощь. Помните, что вы не можете принять на себя чужие эмоции и переживания. Вместо попыток утешить или предложить решение, дайте понять, что вы цените и любите этого человека таким, какой он есть. Просто дайте ему возможность выразить свои чувства.

Больше о здоровье:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.