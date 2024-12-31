Сколько весит пустая банка: задача на логику поставила Твиттер в тупик

Суть задачи проста, но узнать правильный ответ оказалось не так просто.

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задача на логику поставила Твиттер в тупит / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, соцсети

Пользовательница Твиттера поделилась историей, как она не прошла собеседование в поликлинику, не сумев решить эту головоломку. Пост с задачей и её иллюстрацией быстро стал вирусным, а пользователи соцсети начали ломать головы над ответом.

Суть задачи проста: вычислить вес пустой банки, используя два условия, пишет Главред.

Вес заполненной банки равен 120 г.

Вес двух пустых банок и одной наполовину заполненной — 150 г.

Ответ спрятан ниже, но попробуйте найти решение самостоятельно, прежде чем заглянуть!

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Твиттер сломала эта задачка на логику / Фото: Соцсети

Решение: Обозначим вес пустой банки как x, а вес содержимого — как y. Имеем две уравнения:x + y = 1202x + 0.5y = 150

Преобразуем:x + y = 1204x + y = 300

Теперь вычтем первое уравнение из второго:3x = 180

Отсюда:x = 60

Ответ: пустая банка весит 60 граммов.

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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