Сколько весит пустая банка: задача на логику поставила Твиттер в тупик

Пользовательница Твиттера поделилась историей, как она не прошла собеседование в поликлинику, не сумев решить эту головоломку. Пост с задачей и её иллюстрацией быстро стал вирусным, а пользователи соцсети начали ломать головы над ответом.
Суть задачи проста: вычислить вес пустой банки, используя два условия, пишет Главред.
- Вес заполненной банки равен 120 г.
- Вес двух пустых банок и одной наполовину заполненной — 150 г.
Ответ спрятан ниже, но попробуйте найти решение самостоятельно, прежде чем заглянуть!
Решение: Обозначим вес пустой банки как x, а вес содержимого — как y. Имеем две уравнения:x + y = 1202x + 0.5y = 150
Преобразуем:x + y = 1204x + y = 300
Теперь вычтем первое уравнение из второго:3x = 180
Отсюда:x = 60
Ответ: пустая банка весит 60 граммов.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.
Вам может быть интересно:
- Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв
- Нестандартная головоломка: нужно найти четырех животных в осенней листве
- Какой кувшин наполнится водой первым: головоломка на внимательность
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред