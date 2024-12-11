Справятся лишь единицы: хитрая карточная головоломка загнала людей в тупик

Хитрая карточная головоломка вызывает споры среди людей.

https://glavred.info/life/spravyatsya-lish-edinicy-hitraya-kartochnaya-golovolomka-zagnala-lyudey-v-tupik-10621691.html Ссылка скопирована

Головоломка с картами / коллаж: Главред, фото: pixabay

Люди ломают головы и даже спорят после того, как увидели на Reddit сложную головоломку с колодой игральных карт.

Как отмечает издание dailyrecord.co.uk, большинство людей не могут дать правильный ответ. Ведь все оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, пишет Главред.

В опубликованной на Reddit головоломке сообщается, что нужно взять большую колоду карт лицом вниз, перевернуть 99 карт рубашкой вверх и завязать себе глаза.

видео дня

"Теперь вы должны перетасовать карты так, чтобы вы не могли сказать, какие 99 карт лежат рубашкой вверх, а затем сформировать две колоды с равным количеством карт рубашкой вверх. Не повреждайте и не проверяйте карты, только переворачивайте и перекладывайте их по столу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале будет ровно 99 карт рубашкой вверх, поэтому необходимо по крайней мере одно переворачивание.

Головоломка требует решения, которое работает независимо от количества перевернутых карточек. Пользователи активно присоединились к попыткам разгадать эту головоломку.

В частности, один пользователь, после длительных размышлений над вопросом, наконец нашел правильный ответ: "Кажется, я понял, если предположить, что мне сообщают количество карт, которые вы переворачиваете... Разделите на стопку с 99 и стопку с остальными. Переверните стопку из 99 карт. Она должна быть всегда одинаковой, независимо от конкретных чисел. Разделите на стопку, равную количеству карт рубашкой вверх, а затем остальные. Переворачиваем стопку, равную количеству карт рубашкой вверх".

"Скажем, 500 карт, 20 лицевой стороной вверх. Куча из 480 и 20. Вы точно знаете, что в стопке 20 есть от 0 до 20 карт рубашкой вверх, а остальные карты из набора 20 - в другой стопке. Если все 20 находятся в стопке из 480 карт, то при переворачивании вы создаете соответствующую стопку из 20 карт рубашкой вверх, когда переворачиваете её. Если 19, то у вас есть одна карта рубашкой вверх в стопке из 20, и после переворачивания она будет совпадать с 19 картами рубашкой вверх. И так далее", - добавил он.

Читайте также:

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред