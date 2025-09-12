Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Виталий Кирсанов
12 сентября 2025, 16:49
36
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к очередному испытанию? Внимательно посмотрите на два изображения мальчика на вокзале. На первый взгляд они кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 31 секунду?

Ваша задача: найти все три, прежде чем истечёт время! Различия могут быть где угодно: в цвете, форме или даже в расположении предметов. Думаете, у вас получится?

видео дня
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Элементы фона часто меняются, чтобы сбить вас с толку, поэтому внимательно ищите едва заметные изменения.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

16:51Мир
Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

16:29Мир
Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

16:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

Последние новости

17:55

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад Украины

17:43

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителямВидео

17:02

Евро взлетает, а доллар обваливается: новый курс валют на 15 сентября

17:01

"Начинают вылезать": эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу

16:51

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
16:49

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

16:32

Фонд Андрея Матюхи поддержал запуск онлайн-хаба "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

16:19

Почему российские дроны атаковали Польшу: Орбан удивил абсурдной причиной

Реклама
15:58

Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

15:44

Разгром "элитных" частей РФ на "горячем" направлении: Сырский раскрыл детали

15:38

В роду были хозяева - какие фамилии свидетельствуют о селянском происхождении

15:33

Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

15:33

Чем отличаются два парня в офисе: надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти ответ

15:30

Скрытый сигнал водителям: что на самом деле означает лежачий конус на дорогеВидео

15:06

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

14:58

"Семейная фишка": дочь Ющенко рассказала о своем казацком перстне с тайными знаками

14:56

Ценники внезапно изменили: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

14:49

Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел

14:43

Дроны СБУ взорвали крупнейший нефтяной хаб РФ на Балтике: СМИ узнали детали

Реклама
14:42

Детектива НАБУ поймали со скрытой квартирой за 4 млн – Шабунин назвал это "ошибкой в декларации" – эксперт

14:29

В этот раз не справился: что случилось со здоровьем MÉLOVIN

14:04

"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

13:59

"У нас есть доказательства": в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

13:56

Прощай, белый уксус: люди массово заменяют его в ванной и остаются в восторгеВидео

13:50

Почему 13 сентября запрещается выносить мусор: какой церковный праздник

13:39

Почему люди в церкви всегда такие грустные: священник поразил ответом

13:23

Нардепов и бывших чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел – военный

13:16

Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

13:05

Падение цен продлится, но не долго - когда овощи в Украине начнут дорожать

12:50

"Ситуация ухудшается", ВСУ под угрозой окружения: Снегирев назвал направление

12:36

Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

12:34

Летел на скорости 200 км/ч и пытался замять дело: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

12:07

Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

11:56

Президент Финляндии к студентам КНУ: Придерживайтесь демократии, защищайте права человека и основные свободы

11:53

"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

11:52

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:51

Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

11:33

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

11:29

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Реклама
11:04

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:00

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

10:54

Гороскоп на завтра 13 сентября: Тельцам - приятный звонок, Девы сорвут куш

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять