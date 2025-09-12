Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

головоломка / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к очередному испытанию? Внимательно посмотрите на два изображения мальчика на вокзале. На первый взгляд они кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 31 секунду?

Ваша задача: найти все три, прежде чем истечёт время! Различия могут быть где угодно: в цвете, форме или даже в расположении предметов. Думаете, у вас получится?

головоломка / Фото: Jagranjosh

Элементы фона часто меняются, чтобы сбить вас с толку, поэтому внимательно ищите едва заметные изменения.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

