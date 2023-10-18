Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

Это задача средней сложности, лучше всего подходящая для людей с острым умом и острым вниманием к деталям.

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Головоломка поможет снизить стресс и усталость, поддерживая активность ума / Коллаж Главреда. Фото: fresherslive.com, ua.depositphoto.com

Головоломки побуждают нас тщательно думать, использовать свои навыки решения проблем и придумывать творческие стратегии для поиска решений.

Решение головоломок, которые заставляют нас мыслить творчески, это еще и приятное занятие. Если вам нравятся сложные головоломки, попробуйте разгадать следующее задание от Fresherslive.

Эта головоломка потребует быстрого мышления и острых аналитических навыков, и все это - за ограниченное время.

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Угадайте, кто выживет?

Внимательно исследуйте каждую деталь на картинке, только так вы найдете идеальное решение для изображенной ситуации.

/ Фото: fresherslive.com

Вам может ложно показаться, что сразу оба парня находятся в опасности, так как их плавсредство "тонет". Но это не так - еще раз всмотритесь в лодки.

Не волнуйтесь, если не удалось с первого раза определить, кто в опасности. Ниже публикуем ответ.

Правильный ответ:

Фото: fresherslive.com

Деревянная лодка на самом деле не протекает - она просто заполнена водой, но держится на плаву. А вот у парня в белой надувной лодке, похоже, серьезные проблемы. Его транспорт уже почти ушел под воду. Он действительно может утонуть.

А вот эта головоломка также поможет снизить стресс и усталость, поддерживая активность ума. Только люди с высоким интеллектом способны угадать, какой лифт из трех изображенных безопасный.

Также изучите эту оптическую иллюзию - она взбудоражит ваше творческое мышление и заставит немного попотеть. Сможете ли вы обнаружить жену моряка, прячущуюся внутри на старинной картине, за 10 секунд?

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