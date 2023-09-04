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Только 1% людей сможет ответить на вопрос этой викторины: сможешь ли ты

Лидия Неплях
4 сентября 2023, 18:06 обновлено 4 сентября, 18:08
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Даже ведущий шоу признался, что она очень сложная, но интересная.
Только 1% людей сможет ответить на вопрос этой викторины: сможешь ли ты
Сложная задача на викоторине / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Unleash The Ghouls)

"Клуб 1%" - одна из самых популярных британских викторин, которую ведет комик Ли Мак. В ней 100 участников соревнуются, отвечая на 15 логических вопросов, на которые может ответить только 1% жителей страны. Один из вопросов оставил многих в недоумении, так как они не смогли найти на него ответ, пишет Mirror. Предлагаем испытать себя и посмотреть сможете ли вы ее отгадать.

Вопрос состоит в следущем: "Перед вами цифровые часы, показывающие часы, минуты и секунды. Сколько раз в течение 24 часов одновременно сменяются все шесть цифр?"

Некоторых зрителей и интернет-пользователей вопрос поставил в тупик, а один учасник сказал: "Этот вопрос просто адский". Второй из них отметил: "Я бы не смог ответить на последний вопрос".

видео дня

Скорее всего, этот вопрос поставит в тупик любого, даже если вы считаете, что обладаете необычайно острым умом, способным к логике и разгадыванию головоломок.

Ведущий программы признался, что это был один из самых сложных вопросов, которые он задавал во время финала.

Ответ на вопрос

Правильный ответ: три раза.

Первый раз все цифры меняются на экране с 09:59:59 на 10:00:00. Второй раз - когда 19:59:59 переходит в 20:00:00 и, наконец, третий - когда время 23:59:59 сменяется на 00:00:00.

Напомним, раньше Главред предлагал найти слово "Sweat" менее чем за 13 секунд, и если вам это удастся, значит, у вас глаза как у ястреба. Задача усложняется тем, что это слово окружено очень похожим - "Sweet".

Больше головоломок:

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головоломки задача на логику
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