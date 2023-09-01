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Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2023, 22:59 обновлено 1 сентября, 23:07
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Вам нужно внимательно рассмотреть картинку и найти ошибку.
головоломка
Нужно понять, что не так с этой головоломкой / фото: AdMe.ru

Головоломки являются отличным вариантом для тренировки нашего мозга. Иногда он настолько загружен повседневными делами, что жизнь превращается в день сурка, во время которого пропадает возможность мыслить неординарно.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свои способности и начать воспринимать вещи иначе. У вас появится возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с одной очень интересной головоломкой. Перед вами изображение девушки. Однако с этим изображением кое-что не так. Вам нужно внимательно рассмотреть картинку и определить, в чем проблема. Об этом сообщает jagranjosh.

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На решение этой задачки у вас есть всего 5 секунд. Если вам получится найти этот нюанс, то это значит, что у вас высокий уровень IQ, хорошо развита логика и вы умеете мыслить нестандартно.

головоломка
Нужно понять, что не так с этой головоломкой / фото: AdMe.ru

Что не так с картинкой

Если вы смогли найти проблему на картинке, то мы можем вас поздравить. У вас удивительные способности. Однако, если у вас не получилось, то сейчас мы раскроем тайну.

Обратите внимание на уши девушки и на сережки.

головоломка
Нужно понять, что не так с этой головоломкой / фото: AdMe.ru

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых внимательных, в которой нужно найти слово "лайм" за 7 секунд. Среди обилия слов "время" на английском языке спряталось всего одно слово "лайм", которое нужно заметить очень быстро.

Также мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно увидеть слово "лиса" за 5 секунд. Среди обилия слов "коробка" на английском языке спряталось слово "лиса". Увидеть его смогут лишь самые внимательные.

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