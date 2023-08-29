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Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

Сергей Кущ
29 августа 2023, 14:25 обновлено 29 августа, 14:25
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Правильное размещение микроволновки - это залог вашей безопасности.
Куда нельзя ставить микроволновку
Куда нельзя ставить микроволновку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Микроволновка - незаменимый помощник на кухне, но при ее размещении следует учитывать несколько важных аспектов. От того, где вы установите микроволновку, может зависеть не только ваше удобство, но и безопасность. Рассмотрим, куда лучше и не стоит ставить этот бытовой прибор.

Где нельзя ставить микроволновку?

  • На холодильник: Несмотря на то, что такая компактная расстановка может показаться удобной, стоит избегать размещения микроволновки на верхушке холодильника. Это может привести к перегреву обоих приборов и снижению их эффективности.
  • Вблизи раковины: Микроволновка и вода не совместимы, поэтому размещение прибора слишком близко к раковине может повлечь за собой случайное попадание воды на прибор и возможность короткого замыкания.

Почему нельзя ставить микроволновку на холодильник?

Холодильник и микроволновка - это два разных типа бытовой техники с разными режимами работы и теплоотдачей. Размещение микроволновки на холодильнике может нарушить нормальное теплообменное процессы и привести к повышенному энергопотреблению обоих устройств.

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Куда поставить микроволновку, если нет места?

На специальную полку: Если у вас ограничено место на кухне, можно установить микроволновку на специальную выдвижную или стационарную полку. Такой вариант поможет максимально эффективно использовать пространство.

На нижние полки стола или столешницы: Многие производители предлагают компактные микроволновки, которые можно разместить на нижних полках стола или столешницы. Это отличное решение для небольших кухонь.

Где правильно установить микроволновку?

Идеальным вариантом размещения микроволновки будет свободное пространство на кухонной столешнице или специальная выдвижная полка. Таким образом, вы сможете обеспечить удобство использования прибора, а также сохранить его работоспособность на долгое время.

Запомните, что правильное размещение микроволновки - это залог не только вашей удобной кулинарной практики, но и безопасности.

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