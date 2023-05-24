У 75-летней женщины обнаружили редчайшую генетическую мутацию: чем она особенна

Женщина уже 10 лет живет не как все люди. Врачи только сейчас поставили ей диагноз.

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75-летняя Джо Кэмерон из Шотландии не чувствует боли / news.sky.com

Ученые выяснили, как редкая генетическая мутация у жительницы Великобритании позволяет ей жить почти без боли и никогда не испытывать тревоги или страха.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, как мутации в гене FAAH-OUT работают на молекулярном уровне, позволяя Джо Кэмерон не испытывать боль. Считается, что те же биологические механизмы позволяют ранам заживать быстрее, пишет SkyNews.

По словам исследователей, результаты открывают двери для исследования новых лекарств в области обезболивания и заживления ран.

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"Точно понимая, что происходит на молекулярном уровне, мы можем начать понимать биологию, а это открывает возможности для открытия лекарств, которые в один прекрасный день могут оказать далеко идущее положительное влияние на пациентов", - заявил профессор Джеймс Кокс из Калифорнийского университета медицины.

75-летняя женщина, которая живет недалеко от Лох-Несса в Шотландском нагорье, попала в заголовки газет в 2019 году, когда ученые Калифорнийского университета объявили, что мутации в ранее неизвестном гене FAAH-OUT заставляют ее не чувствовать боли, стресса или страха.

Она узнала об этом заболевании в 65 лет и обратилась за лечением по поводу проблемы с бедром, которая оказалась связана с серьезной дегенерацией суставов, хотя она не испытывала никакого дискомфорта.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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