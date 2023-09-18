Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко ошеломил правильным ответом

Главное - никогда не говорить "на укрАїнській мові", с ударением на второй слог, это грубая ошибка.

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Правильно ли говорить по-украински / Коллаж Главред, фото сриншот YouTube (завтрак с 1 + 1)

Один из самых распространенных вопросов, которые возникают у тех, кто учит украинский - как правильно сказать "говорити по-українськи"?

Известный учитель и лингвист Александр Авраменко рассказал, как правильно это сделать.

"Да,"говорити по-українськи "- это правильный вариант, но это редко применяемый вариант", - отметил языковед в эфире"Завтрака с 1 + 1". видео дня

Также правильной является форма "говорити по-українському", но она не является идеальной, ведь наиболее органично будет использовать "говорити по-українськи".

Итак, правильными являются все три варианта, в то же время языковед склоняется к использованию формы "говорити по-українськи". она является более естественной.

Однако никогда не говорите "на укрАїнській мові" или "українській мові", ведь эти слова - языковые покручи.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, чем можно заменить слово"селфи" но какие совпадения к нему уже явились.

Отметим, ранее Александр Авраменко рассказал о тех, какого рода есть город Днепр - среднего или мужского.

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