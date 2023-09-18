Важный, но забытый: для чего нужен третий отсек в стиральной машине

Оказывается, многие даже не подозревают, для чего нужен третий отсек в стиральной машине.

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Для чего нужен третий отсек в стиральной машине / Фото: скриншот YouTube

Современные стиральные машины, несмотря на свою видимую простоту, имеют ряд функциональных особенностей, включая три отделения для добавления различных средств. Но зачем они нужны и как правильно использовать каждое из них? Давайте разберемся.

Какой отсек для чего в стиралке?

Отсек для порошка: Это первое отделение слева или сверху, в зависимости от модели стиральной машины. В этот отсек следует добавлять стиральный порошок, который обеспечивает основное очищение белья от загрязнений и пятен. Порошок должен быть дозирован в соответствии с инструкцией на упаковке и уровнем загрязнения белья.

Это первое отделение слева или сверху, в зависимости от модели стиральной машины. В этот отсек следует добавлять стиральный порошок, который обеспечивает основное очищение белья от загрязнений и пятен. Порошок должен быть дозирован в соответствии с инструкцией на упаковке и уровнем загрязнения белья. Отсек для кондиционера (мягкого средства): Второе отделение расположено справа от отсека для порошка. В него следует добавлять кондиционер или мягкое средство для белья. Этот компонент помогает смягчить ткани, придавая им мягкость и свежий аромат. Кондиционер также помогает предотвратить статическое электричество и улучшает гладкость белья.

Второе отделение расположено справа от отсека для порошка. В него следует добавлять кондиционер или мягкое средство для белья. Этот компонент помогает смягчить ткани, придавая им мягкость и свежий аромат. Кондиционер также помогает предотвратить статическое электричество и улучшает гладкость белья. Отсек для предварительной обработки (пятновывода): Третий отсек находится чаще всего справа от отсека для кондиционера. Это место, где можно добавить специальное средство для удаления пятен и предварительной обработки загрязненных участков белья. Перед стиркой вы можете нанести пятновыводитель на пятно и затем поместить белье в стиральную машину.

Для чего 3 отделения в стиральной машине?

Три отделения в стиральной машине предназначены для обеспечения эффективной и удобной стирки. Отсек для порошка гарантирует основное очищение, отсек для кондиционера делает белье мягким и приятным на ощупь, а отсек для предварительной обработки помогает справляться с пятнами.

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