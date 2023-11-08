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Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

Юрий Берендий
8 ноября 2023, 21:10
Почему кошки кусаются когда их гладят? Главред выяснил, почему важно внимательно следить за поведением кошки.
Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят
Почему коты кусаются - стал известен главный секрет поведения кошек / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кошки и кошки часто ассоциируются с уютом и комфортом. Они являются маленькими, пушистыми источниками тепла и ласки, всегда готовыми поднять вам настроение после тяжелого дня. Однако важно помнить, что эти маленькие мурлыканья в первую очередь являются хищными животными, об этом говорит автор проэкста AnimalWised в Youtube.

Кошки могут кусаться по разным причинам, и это может быть связано с их поведенческими реакциями и общением. Вот некоторые из возможных причин, по которым кошки кусаются:

Любознательность

Кошки известны своим любопытством, и мы часто можем наблюдать, как они приближаются, прыгают, или даже кусают все, что привлекает их внимание.

Блогер отмечает, что, хотя кошки не склонны использовать свой рот так часто, как собаки. Тем не менее, они могут делать небольшие укусы или грызть листья, провода или что-то еще, что попадает им на глаза, в помещении или на улице. С помощью рта они могут исследовать объекты, что особенно характерно для котят.

Если ваша кошка делает это часто, мы должны быть осторожны, потому что она может укусить то, что для нее опасно.

Смотрите видео о том, почему кошки кусаются:

Они хотят поиграть

Коты - очень искусные охотники. Их игровое поведение часто повторяет охоту, в том числе преследование и укус добычи. Во время игры поведение кошки может быть очень интенсивным, особенно когда она используетзубы и когти. У них могут не быть четко установленных границ, особенно если они были отлучены от матери слишком рано или если они не были должным образом социализированы.

Автор резюмирует, что кошка не намерена причинить вред, но она может сильно кусаться, если не научилась тормозить укус. По этой причине лучше не взаимодействовать напрямую руками во время игры. Используйте игрушки, веревки или что-нибудь еще, за чем они могут бегать и хвататься.

Они демонстрируют свою любовь

Если ваша кошка кусает вас, облизывая, она проявляет аффилиативное поведение. Так они показывают свою привязанность к вам.

Если они не причиняют вам вреда, в идеале вы можете позволить им это сделать. Такое поведение укрепляет связь между вами. Если же укусы раздражают или вы предпочитаете их избегать, просто осторожно уберите руку или отойдите от кота, чтобы он не кусал вас. В то же время, ни в коем случае не нужно ругать на кота или его наказывать.

Они просят пространства

Блогер подчеркивает, что укусы также являются частью кошачьего общения. Во многих случаях они используются на другом человеке, чтобы показать, что им нужно место или чтобы их оставили в покое, в одиночестве. Такое поведение не обязательно должно сопровождаться агрессивным отношением, ведь кошка может быть абсолютно расслабленной, выражая желание побыть в одиночестве.

Они не хотят, чтобы их гладили

Ваша кошка внезапно кусает вас, когда вы расслаблены? Такое поведение очень распространено среди кошачьих. Это может быть связано с тем, что вы гладите их слишком сильно, гладите там, где они не хотят, чтобы их трогали, или просто потому, что с них достаточно.

Лучше не гладить животное в таких местах, как живот или лапы, всегда делайте мягкие движения в направлении их шерсти и не навязывайте физический контакт, если видите какие-либо признаки того, что кошка хочет побыть одна.

Они бывают агрессивными

Еще одна причина, по которой кошки могут кусаться, - это добровольное нападение на другого человека или для защиты территории, ресурса или себя. Во время конфликта кот принимает напряженную позу, прижимает уши, топорщит шерсть, быстро двигает хвостом из стороны в сторону из стороны в сторону, шипит, клацает зубами.

Если вы время от времени замечаете признаки агрессии у вашей кошки, лучше оставить ее в покое и не форсировать взаимодействие. Скорее всего, она очень напугана или чувствует боль.

Важно понимать, что кусание кошки может быть индивидуальной реакцией на различные ситуации. Если укус кошки беспокоит вас или становится проблемой, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по поведению животных, чтобы получить совет и поддержку в решении этой проблемы.

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коты
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