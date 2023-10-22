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Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 18:45 обновлено 22 октября, 18:45
Довольно часто украинцы неправильно употребляют слово "повістка", пользуясь выражением "повістка дня".
Авраменко
Выражение "повістка дня" – неправильное / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенной фразе, которую граждане часто неправильно используют в своей речи.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1 ", довольно часто украинцы неправильно употребляют слово "повістка", пользуясь выражением "повістка дня".

"Повістка" – это небольшое письменное сообщение с вызовом куда-нибудь. Например, "повістка до суду", - пояснил языковед.

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Известный учитель отметил, что правильно нужно говорить "порядок денний". Это языковое клише следует запомнить, подчеркнул Авраменко.

Также языковед обратил внимание, что украинцы часто "шокают" во время общения друг с другом. Конечно, это ошибка. Надо произносить два звука [ш] и [ч] – [шчо].

В заключение Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".

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