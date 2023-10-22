Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

Довольно часто украинцы неправильно употребляют слово "повістка", пользуясь выражением "повістка дня".

https://glavred.info/life/vyrazhenie-povistka-dnya-nepravilnoe-avramenko-ozvuchil-pravilnyy-variant-10510399.html Ссылка скопирована

Выражение "повістка дня" – неправильное / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенной фразе, которую граждане часто неправильно используют в своей речи.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1 ", довольно часто украинцы неправильно употребляют слово "повістка", пользуясь выражением "повістка дня".

"Повістка" – это небольшое письменное сообщение с вызовом куда-нибудь. Например, "повістка до суду", - пояснил языковед. видео дня

Известный учитель отметил, что правильно нужно говорить "порядок денний". Это языковое клише следует запомнить, подчеркнул Авраменко.

Также языковед обратил внимание, что украинцы часто "шокают" во время общения друг с другом. Конечно, это ошибка. Надо произносить два звука [ш] и [ч] – [шчо].

В заключение Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.