"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

Женщина назвала сына именем, из-за которого над ней все время подшучивали. Она решила вскоре поменять имя ребенку.

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Женщина назвала своего ребенка крутым именем и пожалела / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Женщина назвала своего маленького сына именем, из-за которого все время "съеживалась". Она даже решила изменить имя ребенка. Об этом сообщает Mirror.

Она исправляла свою ошибку целых три месяца и лишь после этого смогла легально изменить его.

Женщина решила назвать своего малыша "крутым" именем Кэш.

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"Во время моего послеродового бреда, лишенного сна, я чувствовала, что, возможно, мы сможем это осуществить. Знаете, как намек на Джони Кэша, хотя я могла назвать только одну из его песен", - сказала Кейт из Австралии.

Впервые женщина пожалела о своем решении после обновления для iPhone. Тогда появился смайлик с олдскульным мешком для денег. Она сталкивалась с разными шутками, когда люди спрашивали, написано ли имя со знаком доллара.

Последней каплей для женщины стал момент, когда имя Кэш назвали "хипстерским".

Женщина решила изменить имя малыша на Рубен. Друзья признались, что почувствовали после этого облегчение.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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