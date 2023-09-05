Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

Заготовки на зиму - давняя традиция. Главред расскажет, как приготовить соус к любому блюду.
Корнсервировать и заготавливать овощи, фрукты и соусы на зиму - давняя традиция украинцев. Сегодня мы расскажем, как "закрыть" томатно-базиликовый соус на зиму, его захочется добавлять везде.
Итальянский томатный соус с базиликом на зиму
Женщина в ТикТок подробно показала и рассказала, как приготовить на зиму в банках соус, от которого будет невозможно оторваться.
Вам понадобится:
видео дня
- 2 кг томатов
- 1 острый перец
- 60 г сахара
- 20 г соли
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ч. л. перца чили
- 1 головка чеснока
- 100 г масла
- 100г базилика
О том, как приготовить соус - смотрите видео:
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