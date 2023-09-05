Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

Заготовки на зиму - давняя традиция. Главред расскажет, как приготовить соус к любому блюду.

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Томатно-базиликовый соус на зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот

Корнсервировать и заготавливать овощи, фрукты и соусы на зиму - давняя традиция украинцев. Сегодня мы расскажем, как "закрыть" томатно-базиликовый соус на зиму, его захочется добавлять везде.

Итальянский томатный соус с базиликом на зиму

Женщина в ТикТок подробно показала и рассказала, как приготовить на зиму в банках соус, от которого будет невозможно оторваться.

Вам понадобится:

видео дня

2 кг томатов

1 острый перец

60 г сахара

20 г соли

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. перца чили

1 головка чеснока

100 г масла

100г базилика

О том, как приготовить соус - смотрите видео:

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