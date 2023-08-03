Женщина шокировала странной зависимостью: что она делает

Женщину не останавливают даже рекомендации врача.

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У Лиз пять кошек - она их всех облизывает / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

50-летняя британка по имени Лиз шокировала признанием в странной зависимости. Оказывается, женщина более 10 лет ест шерсть своих кошек. Героиня не отказалась от этого даже после настойчивых рекомендаций своего врача.

Как пишет Daily Star, Лиз является большой любительницей кошек и за все время успела съесть до 7 тысяч комков их шерсти.

Этого меха достаточно, чтобы покрыть им целое баскетбольное поле.

Но врач ей объяснил, что "хобби" может вызвать язву или даже разрыв желудка.

В эфире программы "Моя странная зависимость" Лиз начала оправдываться, что в этом, мол, не было никаких сексуальных подтекстов.

К слову, сейчас у Лиз уже пять кошек.

"Думаю, моя любимая текстура меха - очень хлопчатобумажная. Когда он намокает и его жуешь, он становится очень войлочным", - сказала женщина.

Кошек она называет своими детьми, тогда как о настоящих никогда не задумывалась.

Когда же дело доходит до уборки за животными, Лиз просто берет и вылизывает их. Хотя в этом у нее тоже есть свои "правила".

"Я не облизываю их задницы, я не облизываю их гениталии. Я даже не облизываю их лапы, потому что они мерзкие, они в лотке, и я знаю, что они отвратительные", - высказалась героиня.

Зрители были шокированы откровением британки. Некоторые сочувствовали кошкам. Другие поинтересовались, знает ли Лиз о риске заразиться глистами.

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