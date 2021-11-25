5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

Какие продукты нельзя мыть / ua.depositphotos.com

Бытует мнение, что продукты перед приготовлением обязательно нужно тщательно промывать. Однако, в некоторых случаях, такие действия могут принести больше вреда, чем пользы. Главред разобрался, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением.

О том, какие продукты стоит держать подальше от микроволновой печи, читайте в нашем материале: Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке.

Специалисты в области питания и медики единогласно пришли к выводу, что мытье некоторых популярных продуктов может не только не удалить болезнетворные бактерии, но и ускорить их распространение на кухонных поверхностях. Об этом сообщает mashed.com.

Сырое мясо и курица

Вопреки бытующему в народе мнению, что мясо и птицу нужно обязательно промыть перед приготовлением, делать этого ни в коем случае нельзя. Вода, которой промывается мясо недостаточно теплая, чтобы убить бактерии, но во время процедуры промывания говядины, курицы или свинины на кухонные поверхности могут попасть микробы, которые провоцируют развитие сальмонеллеза и других, опасных для здоровья инфекций. Перед приготовлением стоит просто промокнуть мясо бумажной салфеткой.

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Сырая рыба

Чтобы предотвратить развитие пищевого отравления и распространения бактерий на кухонных поверхностях не стоит промывать рыбу перед приготовлением. Лучше всего покупать очищенную от внутренностей, а если вам доводится чистить ее самостоятельно, после нужно тщательно убрать на кухне и промыть все поверхности с дезинфицирующим средством.

Грибы

Не стоит промывать под проточной водой и грибы. Если промыть их сразу после покупки и положить в холодильник, влага, которую впитает продукт, активизирует процессы гниения и он испортится быстрее. Если промывать их перед готовкой, грибы могут впитать вредные вещества из воды и утратить свои вкусовые качества. Лучше всего протереть продукт бумажным полотенцем, а остатки грязи аккуратно срезать ножом.

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Яйца

Если вы моете яйца, чтобы защитить себя от сальмонеллеза, это бесполезно. Опасная бактерия может скрываться внутри продукта, а повредив скорлупу яйца, вы рискуете "выпустить" ее наружу. Это позволит ей облюбовать кухонные поверхности и повысить риск пищевых расстройств.

Фасованная зелень

Если вы покупаете фасованную в пакеты листовую зелень для приготовления салатов, скорее всего она уже промыта и пригодна к употреблению в пищу. Промывая листовые овощи повторно, вы увеличиваете риск их заражения болезнетворными бактериями, которые могут жить на кухонных поверхностях.

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