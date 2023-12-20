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Бабушка поделилась секретом: девушка показала невероятный способ нарезки яиц

Юрий Берендий
20 декабря 2023, 12:16
Девушка поделилась невероятным бабушкиным способом, который поможет идеально разделить на две части сваренное яйцо.
Бабушка поделилась секретом: девушка показала невероятный способ нарезки яиц
Бабушкин метод - девушка показала, как правильно нарезать яйца / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Яйца настолько универсальны, что существует бесконечное количество хитростей, которые помогут сделать их приготовление немного быстрее.

Один из них - способ разделения яиц, который покорил поклонников TikTok и кулинарных экспертов. Болгарский шеф-повар поделилась с кулинарным инфлюенсером The Modern Nonna, также известной как Cytl;s, секретом, как она с легкостью нарезает вареные яйца, пишет Express.

Звезда TikTok (@themodernnonna) обязана своим кулинарным знаниям своей бабушке, и это помогло ей собрать около 1,2 миллиона подписчиков, которым нравятся ее рецепты и подобные лайфхаки.

видео дня

Но она призналась, что этот совет появился у нее лишь через 33 года, хотя сейчас она не может без нее жить.

В видео, размещенном на ее странице, девушка сказала: "почему за 33 года моей жизни никто не сказал мне, что это лучший способ разделить яйца?"

Она даже назвала этот способ "лучшим в мире", оценив его на 12 баллов из 10 возможных.

Демонстрируя, как это делается, инфлюенсер отметил: "вы просто вставляете кухонный нож в середину сваренного вкрутую яйца и осторожно переворачиваете яйцо, чтобы получить идеальный срез".

Несмотря на мягкую текстуру яйца, этот подход сохранил белок и желток совершенно нетронутыми, без хрупкости.

Смотрите видео о том, как правильно нарезать яйца:

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яйца лайфхак
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