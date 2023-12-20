Этот инструмент поможет вам добраться до самых секретных уголков кухни, которые вы пытаетесь содержать в чистоте, и поможет преодолеть жирную грязь.

https://glavred.info/lifehack/ponadobitsya-lish-shpatel-zhenshchina-rasskazala-kak-do-bleska-otmyt-kuhnyu-10526507.html Ссылка скопирована

Понадобится лишь шпатель - женщина рассказала, как до блеска отмыть кухню / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pexels

Уборка на кухне может быть утомительной задачей, которую никто не хочет выполнять. Даже после того, как вы вымыли посуду, кухня может оставаться жирной, грязной и в целом отвратительной. Но для того, чтобы сохранить кухню свободной от вредителей и пригодной для использования, эту задачу необходимо выполнять, пишет Mirror.

К счастью, одна профессиональная уборщица рассказала, как простое использование шпателя может помочь содержать кухню в чистоте и даже помочь справиться с труднодоступными местами, которые обычно остаются гноиться. Jetlag Remedy, австралийская компания по уборке на заказ, поделилась этим лайфхаком в TikTok.

"Вот три действительно полезных лайфхака для уборки, которые я использую как профессиональный уборщик", - объявила женщина в видео. Первым трюком для "легкого удаления жирной грязи" из труднодоступных мест было завернуть шпатель в микроткань. Она использовала обернутый шпатель, чтобы соскрести грязь "вдоль труднодоступных мест".

видео дня

"Его можно использовать возле плиты, в раковине, в ванной комнате, я люблю этот способ", - пояснила она. Особенно полезен прием для узких углов, где грязь может застрять: острый край шпателя подхватывает грязь и пыль, до которых иначе было бы трудно добраться.

Смотрите видео о том, как отчитыватели труднодоступные места на вашей кухне:

Уборщица также показала, как она придает блеск своей раковине, начиная с "минимально абразивного кремового моющего средства" и заканчивая "скрабом для всей раковины". После этого она вскипятила чайник, вылила горячую воду в раковину и подождала, пока она высохнет. Последним шагом к блестящей раковине было использование чистящего средства из нержавеющей стали на тряпке и протирание поверхности. После этого мойка выглядела "как новенькая".

Последним советом было "убедиться, что вы вытираете пыль с ваших растений", особенно с большими листьями. "Это имеет огромное значение для вашего дома, но чтобы сделать их очень блестящими и немного пыльными, я добавляю немного масла", - объяснила она, предложив оливковое или кокосовое масло.

Вытирание пыли с растений не только улучшает их внешний вид, но и помогает им получать достаточно света, поскольку пыль может влиять на их способность поглощать солнечный свет.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.