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Будет сиять, как новый: 3 дешевых средства для легкой очистки термоса

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2024, 00:51
7
Эти средства действительно очень дешевые и могут найтись даже дома.
термос
Чем очистить термос от чайного налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Почти в каждом доме есть термос или термокружка. Это замечательный предмет, чтобы взять с собой горячую воду, кофе или чай. В нем можно оставить даже холодные напитки в летнее время. Однако со временем термосы портятся и очистить их достаточно трудно из-за того, что они узкие.

На YouTube-канале "Про походи" рассказали, как легко очистить термосы без дополнительных усилий. Для этого вам понадобятся очень дешевые средства, которые могут найтись даже дома.

Чем очистить термос

Для того чтобы очистить термос из нержавеющей стали, вам понадобится одно из этих средств:

  • таблетка для чистки протезов,

  • таблетки для посудомоечных машин,

  • средство для устранения системы канализации "Крот".

Средство для чистки протезов. Вам нужно взять одну таблетку залить ее 0,5 л горячей воды. В этот момент начнется активная химическая реакция. После того как она ослабнет, термос следует закрыть крышкой. Раствор следует оставить в термосе минимум на 6 часов, для большей эффективности можно на сутки.

Раствор нужно слить и также промыть проточной водой. Этот способ действенный и справится с различными загрязнениями.

Таблетка для посудомоечной машины. Одну таблетку следует растворить в 1 л горячей воды. Раствор нужно оставить на сутки. Раствор нужно слить и также промыть проточной водой. Это средство поможет побороть

Средство "Крот". Это химическое и опасное средство, с которым следует быть очень осторожным. Один пакетик следует залить 200 мл теплой воды. Лучше не использовать очень горячую воду из-за того, что начнется очень активная химическая реакция и средство начнет разбрызгиваться. Следует избегать попадания на открытые части тела. Раствор нужно оставить на 1 час.

После этого нужно слить раствор и промыть термос проточной водой. Вы заметите замечательный результат и ваш термос будет действительно блестеть. В то же время следует понимать, что это средство даст неприятный запах.

Смотрите видео о том, как почистить термос:

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