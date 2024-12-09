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Действует мгновенно и без воды: как остановить икоту за секунды - проверенный метод

Юрий Берендий
9 декабря 2024, 20:11
647
Икота - это неожиданное и часто неприятное состояние, которое можно быстро преодолеть с помощью простых методов и советов от врачей и экспертов.
Действует мгновенно и без воды: как остановить икоту за секунды - проверенный метод
Как перестать икать быстро - как спасаться от икоты / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вы узнаете:

  • От чего появляется икота
  • Как избавиться от икоты
  • Что значит, если нельзя перестать икать

Икота - знакомое каждому явление, которое может возникать в самый неожиданный момент. Это не только физиологический дискомфорт, но и иногда повод для волнения, особенно если она не проходит длительное время. Как избавиться от икоты и почему она возникает рассказал в видео на YouTube популярный украинский врач Юрий Габорец.

Главред выяснил, как быстро избавиться от икоты.

В чем причина икоты

Икота - это судорожное сокращение диафрагмы, вызванное спазмом блуждающего нерва, что приводит к быстрому захвату воздуха. Врачи клиники профессора Березнюка в Instagram объясняют, что это естественный рефлекс, который помогает удалять лишний воздух из желудка. Возникнуть икота может по следующим причинам:

  • спешка во время еды или переедание;
  • алкогольная интоксикация или курение;
  • волнение или стресс;
  • физический холод или дисфункция нервных центров у младенцев.

Как остановить икоту

Врач Юрий Габорец советует использовать простые способы, которые помогут взрослым прекратить икать:

  • Глубокий вдох и задержка дыхания.

"Сделайте это 3-4 раза подряд, это помогает снять спазм диафрагмы", - советует врач.

Кто такой Юрий Габорец?

Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области.

Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

  • Питье воды малыми глотками или приседания с обхватом тела руками для увеличения давления в брюшной полости.
  • Избегайте опасных методов.

"Не массируйте сонные артерии, чтобы не вызвать брадикардию", - предостерегает эксперт.

Для детей, по словам врача, лучше всего давать грудное молоко или воду. А если икота повторяется часто, обязательно обратитесь к педиатру.

Смотрите видео о том, как остановить икоту:

Как перестать икать быстро

Ведущая "Сніданку з 1+1" Ирина Гулей поделилась своим проверенным методом борьбы с икотой:

"Отрежьте кусочек лимона с кожурой, жуйте его. Если не любите кислое, можно добавить немного соли", - рассказывает она.

Кроме того, полезными будут упражнения.

"Глубоко вдохните, потянитесь вверх, максимально растягивая диафрагму. Это прекрасно помогает избавиться от икоты", - указывает она.

Смотрите видео о том, как перестать икать быстро:

Как спасаться от икоты

Медики рекомендуют следующие способы:

  • Глубокое дыхание и задержка воздуха. Повторяйте 5-6 раз.
  • Сжимание живота руками или осторожное давление на глазные яблоки или среднюю фалангу мизинца.
  • Метод "балерины": стать на "ласточку", прогнуться и поднять голову, будто пьете воду.
  • Питье воды: выпейте стакан одним глотком или несколько маленьких глотков, не дыша.
  • Прогибание на носочках с поднятыми руками. Повторяйте 4-5 раз для расслабления диафрагмы.

Чем опасна длительная икота

Если икота длится более 24 часов, врачи советуют немедленно обратиться к специалисту.

"Икота может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как патология ЦНС или опухоли, которые давят на блуждающий нерв", - отмечают эксперты.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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