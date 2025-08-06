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Дом без жужжания: как прогнать насекомых, не испортив интерьер

Анна Ярославская
6 августа 2025, 11:40
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Эксперты рассказали о способах сделать дом уютным и недоступным для мух, муравьев и других вредителей.

Муха, муравьи, интерьер
Названы восемь стильных и умных способов защитить дом от насекомых / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Мухи, муравьи и другие вредители могут серьёзно нарушить покой и уют любого дома. Но это не значит, что они должны стать вашими новыми соседями по комнате. Если применить несколько хитрых способов, сочетающих в себе дизайн и функциональность, то насекомых удастся держать в узде. Как сделать так, чтобы дома не было насекомых, описало издание Martha Stewart.

Если вам интересно, какой запах отпугивает всех насекомых, читайте материал: Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно.

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Как защитить дом от насекомых

1. Обновите окна и москитные сетки, ведь именно они являются "первой линией обороны".

Стоит заменить старые или повреждённые москитные сетки и выбирать окна с прочными уплотнителями, которые защитят окна от вредителей и сквозняков.

2. Спрячьте герметик за декоративной отделкой.

Заделка небольших трещин необходима для защиты от насекомых, но открытый герметик не очень хорошо подходит для "элегантного дизайна".

Эксперты советуют закрыть изолированные участки декоративными накладками или плинтусами, чтобы ваши усилия по борьбе с насекомыми оставались незаметными, но были эффективными.

3. Замените яркие белые лампочки на светодиодные лампы тёплых тонов в возле входа, на веранде или в гараже. Также можно использовать варианты на солнечных батареях или с датчиками движения.

Стоит помнить, что яркий белый свет, как правило, притягивает насекомых, как магнит.

4. Установите элегантные дверные щётки.

Дверные щётки помогают закрыть щели, через которые любят пробираться насекомые. Выбирайте лаконичные варианты с отделкой, например, матово-чёрной, чтобы они гармонично вписывались в интерьер и укрепляли защиту вашего дома от вредителей.

5. Откажитесь от ковров. Хотя они и уютны, но могут накапливать крошки, влагу и аллергены — всё это привлекает насекомых.

Кроме того, паркет или плитка более удобны для уборки и защиты от вредителей.

Вместо ковров можно использовать моющиеся коврики.

6. Поддерживайте чистоту на улице.

То, что находится за стенами, важнее, чем вы думаете. Не стоит размещать мульчу, густые растения и дрова вплотную к фундаменту, так как они могут стать отличным местом обитания вредителей. Обрезайте ветки и поддерживайте чистоту, чтобы избежать скопления непрошенных гостей.

7. Избегайте чрезмерного полива комнатных растений.

Слишком влажные комнатные растения могут привлечь грибных комаров и муравьёв. Используйте горшки с хорошим дренажем и приподнимайте растения над полом. Также держите свои растения на расстоянии. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность почвы.

8. Не игнорируйте водосточные желоба.

Засорённые или повреждённые водосточные желоба могут привести к застою воды, которая притягивает насекомых.

Удлините водосточную трубу и даже рассмотрите возможность создания гравийной траншеи вокруг фундамента дома, чтобы предотвратить появление кротов и других вредителей.

Ранее Главред писал о простом и доступном методе, который поможет эффективно избавиться от муравьев в доме без использования вредных химикатов. Что для этого нужно, читайте материал: Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых.

Если вы ищете природное средство от муравьёв и тли в саду и на огороде, то вам поможет мята болотая.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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