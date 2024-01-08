Есть дома у каждого: врачи назвали напиток, который поможет избавиться от прыщей

Прыщи могут быть кошмаром в любом возрасте, но есть вкусный напиток, который можно готовить каждое утро, чтобы избавиться от прыщей.

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Как избавиться от прыщей - врачи рассказали, как вылечить акне / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Гормональные прыщи могут варьироваться от черных и белых угрей до кист, но определенный горячий напиток может помочь облегчить воспалительную сыпь. Пятна вокруг челюсти, подбородка и губ, являются симптомом гормональных акне, но как предотвратить их появление?

Под влиянием гормональных колебаний многие взрослые женщины страдают от рецидивов акне или могут впервые столкнуться с этим заболеванием кожи в старшем возрасте.

В Sk:n Clinics подтвердили, что гормональные угри могут привести к появлению белых и черных точек, папул, пустул, узелков и кист. Пишет Express.co.uk.

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Врачи заявили: "Гормональные изменения могут усилить воспаление акне, увеличивая выработку бактерии, вызывающей акне, которая называется Propionibacterium acnes".

Легкие случаи гормональных акне могут хорошо поддаваться лечению местными препаратами, отпускаемыми без рецепта, такими как ретиноиды, натуральные кислоты (AHA и BHA) и перекись бензоила.

"В некоторых случаях легкие формы акне также можно вылечить с помощью натуральных средств", - говорят в Sk:n Clinics.

Одним из таких натуральных средств является зеленый чай, который обладает противовоспалительными свойствами.

Хотя нет достаточных доказательств эффективности зеленого чая против гормональных акне, стоит попробовать.

Доктор Синтия Кобб, которая специализируется на эстетике и косметике, подтвердила, что зеленый чай является естественным, нехимическим способом лечения высыпаний.

Исследования показали, что для некоторых людей потребление зеленого чая может помочь улучшить состояние кожи, покраснения и раздражения, вызванные акне.

Зеленый чай содержит катехины, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антибиотическими свойствами. Особенно богат эпигаллокатехин галлат (EGCG), полифенол, который, как было доказано, улучшает состояние акне и жирной кожи.

Доктор Кобб подтвердила, что EGCG также обладает антиандрогенным действием, а это означает, что он эффективно уменьшает выделение жира в коже. Из-за нехватки исследований в этой области не существует рекомендуемого количества зеленого чая, которое следует употреблять ежедневно, чтобы помочь при гормональных акне.

Однако доктор Кобб обосновала, что двух-трех чашек в день должно быть достаточно, чтобы попробовать домашний метод для облегчения воспалительных прыщей.

Считается, что рассыпной зеленый чай имеет лучшее качество, чем пакетики, но что бы вы ни выбрали, лучшие варианты - органически выращенные. Сертифицированный органически выращенный чай не должен содержать никаких пестицидов, химикатов или добавок.

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