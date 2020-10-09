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Как избавиться от храпа: найдены 15 простых способов

9 октября 2020, 14:07

Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера.

Храп
Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера. / АиФ

Если вы храпите, вы не одиноки: практически каждый второй взрослый храпит. Это происходит, когда воздух проходит через горло, когда вы дышите во сне. Это заставляет расслабленные ткани горла вибрировать и вызывать резкие, раздражающие звуки храпа.

Храп может нарушить ваш сон или сон вашего партнера. Даже если это вас не слишком беспокоит, это не то условие, которое следует игнорировать. На самом деле храп может быть признаком серьезного состояния здоровья, в том числе:

  • обструктивное апноэ сна (закупорка дыхательных путей)
  • ожирение
  • проблема со структурой вашего рта, носа или горла
  • недосыпание

В других случаях причиной храпа может быть просто сон на спине или употребление алкоголя перед сном.

15 средств от храпа

В некоторых случаях храпа важно обратиться к врачу, чтобы получить лечение, необходимое для устранения основного заболевания.

Случаи храпа, вызванные доброкачественными факторами, такими как положение во время сна, часто можно лечить простыми домашними средствами.

Вот 15 средств, которые обычно используются для лечения храпа и его различных причин:

1. Похудейте, если у вас избыточный вес

Это поможет уменьшить количество тканей в горле, которые могут вызывать храп. Вы можете похудеть, сократив общее потребление калорий за счет меньших порций и более здоровой пищи. Убедитесь, что вы регулярно занимаетесь спортом каждый день. Вы также можете обратиться за помощью к своему врачу или диетологу.

2. Спите на боку

Сон на спине иногда приводит к перемещению языка к задней стенке глотки, что частично блокирует поток воздуха через горло. Сон на боку может быть всем, что вам нужно сделать, чтобы позволить воздуху свободно течь и уменьшить или остановить храп.

3. Поднимите изголовье кровати

Поднимите изголовье кровати на несколько сантиметров, чтобы уменьшить храп за счет открытия дыхательных путей.

4. Используйте назальные полоски или внешний назальный расширитель

Наклеиваемые полоски для носа можно прикрепить к переносице, чтобы увеличить пространство в носовом проходе. Это может сделать ваше дыхание более эффективным и уменьшить или устранить храп.

Вы также можете попробовать назальный расширитель, который представляет собой затвердевшую липкую полоску, которую наносят поверх носа через ноздри. Это может уменьшить сопротивление воздушному потоку и облегчить дыхание.

Попробуйте использовать полоски для носа, чтобы уменьшить храп.

5. Лечите хроническую аллергию

Аллергия может уменьшить поток воздуха через нос, что заставляет вас дышать через рот. Это увеличивает вероятность храпа. Поговорите со своим врачом о том, какие лекарства от аллергии, отпускаемые без рецепта или по рецепту, могут улучшить ваше состояние.

6. Устраните структурные проблемы носа

Некоторые люди рождаются с травмой или получают травму, которая приводит к искривлению перегородки. Это перекос стенки, разделяющей нос с обеих сторон, что ограничивает поток воздуха. Это может вызвать дыхание через рот во время сна, вызывая храп. Для исправления этого состояния может потребоваться операция. Поговорите со своим врачом.

7. Ограничьте или избегайте употребления алкоголя перед сном

Постарайтесь не употреблять алкоголь хотя бы два часа перед сном. Алкоголь расслабляет мышцы горла, вызывая храп.

8. Избегайте приема седативных средств перед сном

Если вы храпите и принимаете успокоительные, поговорите со своим врачом, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. Прекращение приема седативных средств перед сном может облегчить храп.

9. Бросьте курить

Курение - это нездоровая привычка, которая может усилить храп. Поговорите со своим врачом о методах лечения, таких как резинка или пластырь, которые могут помочь вам бросить курить.

10. Высыпайтесь

Убедитесь, что вы спите рекомендованные семь-восемь часов каждую ночь.

11. Используйте специальные приспособления

Стоматологические мундштуки, называемые "оральными приспособлениями", помогают держать дыхательные пути открытыми, облегчая вам дыхание. Это предотвращает храп. Чтобы изготовить одно из этих устройств, вам необходимо обратиться к стоматологу.

12. Используйте аппарат CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях)

Если это целесообразно с медицинской точки зрения, надевание на нос воздушной маски под давлением во время сна может помочь сохранить дыхательные пути открытыми. Это лечение часто рекомендуется для лечения обструктивного апноэ во сне.

13. Носите небные имплантаты

Эта процедура, также известная как "процедура с опорой", включает в себя введение заплетенных нитей полиэстера в мягкое небо. Это делает его жестче, чтобы уменьшить храп.

14. Сделайте УППП (увулопалатофарингопластика)

Этот тип операции подтягивает ткани горла в надежде, что это уменьшит храп. Также доступна лазерная увулопалатофарингопластика (ЛАУППП), которая иногда более эффективна, чем УППП.

15. Радиочастотная абляция тканей (сомнопластика)

В этом новом методе лечения используются радиоволны низкой интенсивности, которые сокращают ткань мягкого неба и снижают храп.

здоровье сон
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