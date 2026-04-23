250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машине

Вы узнаете:
- Что добавить в стиралку, чтобы очистить барабан
- Как предотвратить появление плесени
Многие не задумываются, что плесень в стиральной машине — распространенная проблема, которая может влиять не только на запах, но и на чистоту одежды.
Однако избавиться от нее можно очень просто — с помощью обычного средства, которое есть почти на каждой кухне.
Почему появляется плесень в стиральной машине
Стиральная машина постоянно контактирует с влагой, остатками порошка и кондиционера.
Именно эта среда становится идеальной для размножения бактерий и грибка. Со временем появляется неприятный запах, а вещи после стирки могут казаться недостаточно свежими.
Как избавиться от плесени в стиральной машине
Эксперты советуют использовать обычный уксус — простой и эффективный способ очистки без химии, пишет express.co.
Чтобы очистить стиральную машину:
- запустите пустой цикл стирки
- выберите температуру 60–90 °C
- добавьте около 250 мл уксуса в отсек для порошка
После завершения цикла внутренняя часть машины будет очищена от загрязнений и бактерий.
Как предотвратить появление плесени
Чтобы проблема не возвращалась, важно соблюдать простые правила ухода.
Регулярно проводите очистку хотя бы раз в месяц, особенно если у вас жесткая вода.
Также полезно протирать резиновую манжету уксусом — именно там чаще всего скапливается грязь и влага.
Еще один важный момент — после стирки оставляйте дверцу и лоток открытыми. Это поможет машине полностью высохнуть и не даст плесени развиваться.
Смотрите видео о том, как отмыть плесень в стиральной машине:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред