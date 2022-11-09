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Как избавиться от запаха сигарет от одежды: неожиданный метод, который действует за считанные минуты

9 ноября 2022, 07:05

Один простой ингредиент поможет избавиться от запаха сигарет всего за несколько минут.

Сигареты, запах сигарет, стирка
Как избавиться от запаха сигарет от одежды/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Любые ткани способны впитывать в себя различные запахи. И хорошо, если это приятный аромат ваших духов. А если это запах дыма от сигарет?

Если ваша одежда вобрала в себя запах сигарет, от него можно избавиться с помощью совершенно неожиданного средства.

Вам понадобится водка. Наполните пульверизатор небольшим ее количеством и побрызгайте одежду, нацепив ее на вешалке так, чтобы вам было удобно это сделать.

Именно такой крепкий алкоголь способен быстро перебить запах сигарет и поможет избавиться от него совсем.

Такой способ может показаться довольно странным. Ведь получается, что от одежды не будет слышаться запах сигарет, но взамен ваши вещи будут "отдавать" алкоголем.

Но об этом можете не беспокоиться. Вещь нужно вывесить на свежий воздух или по крайней мере на балконе на несколько минут, чтобы она проветрилась. И тогда запах водки выветрится и не будет беспокоить вас.

Кстати, такой способ с применением водки подойдет также для того, чтобы избавиться от запаха пищи или других посторонних запахов, которые может впитать ваша одежда.

Водку можно применить и в том случае, если нужно убрать неприятный запах от обуви.

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