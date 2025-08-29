Как легко очистить чашку от чайного налета:

Вы узнаете:
- Как избавиться от налета на чашке
- Какие методы самые лучшие
Часто пьёте чай и заметили тёмный налёт на любимой чашке? Со временем даже самые аккуратные хозяйки сталкиваются с этой проблемой: пятна от чая въедаются в стенки посуды и не исчезают после обычного мытья.
Не спешите выбрасывать чашку — есть простые и доступные домашние средства, которые помогут вернуть ей чистоту и белизну без вредной химии.
Пищевая сода — универсальный помощник
Сода эффективно справляется даже с застарелыми пятнами. Её можно использовать:
- В сухом виде — нанести немного порошка на влажную губку и аккуратно протереть пятна.
- В виде пасты — смешайте 1 столовую ложку соды с несколькими каплями воды. Нанесите на налёт, оставьте на 5–10 минут, а затем смойте.
Этот способ отлично подойдёт для тонкой керамической или фарфоровой посуды.
Лимонная кислота + лимонный сок
Цитрусовая кислота отлично растворяет налёт.
- Насыпьте в чашку 2 чайные ложки лимонной кислоты.
- Добавьте сок из половины лимона.
- Натрите смесью стенки и дно чашки.
- Оставьте на 5–7 минут, затем хорошо промойте водой.
Чашка не только очистится, но и приобретёт приятный свежий аромат.
Соль крупного помола — если налёт стойкий
Соль действует как мягкий абразив:
Смочите губку, обмакните в соль и аккуратно протрите загрязнение.
Или замочите чашку в солевом растворе (1 ст. ложка соли на стакан тёплой воды) на 3–4 часа.
Важно: соль может поцарапать стеклянную или глянцевую поверхность. Для деликатной посуды лучше использовать раствор, а не прямое трение.
Чтобы избежать повторного налёта, сразу промывайте чашку после чая. Не используйте металлические губки — они могут повредить поверхность. Если пятна не уходят с первого раза, повторите процедуру.
Смотрите видео о том, как избавиться от налета на чашке:
