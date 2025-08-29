Как легко очистить чашку от чайного налета:

С этими простыми методами вы с лёгкостью отмоете чайный налёт.

Вы узнаете:

Как избавиться от налета на чашке

Какие методы самые лучшие

Часто пьёте чай и заметили тёмный налёт на любимой чашке? Со временем даже самые аккуратные хозяйки сталкиваются с этой проблемой: пятна от чая въедаются в стенки посуды и не исчезают после обычного мытья.

Не спешите выбрасывать чашку — есть простые и доступные домашние средства, которые помогут вернуть ей чистоту и белизну без вредной химии.

Пищевая сода — универсальный помощник

Сода эффективно справляется даже с застарелыми пятнами. Её можно использовать:

В сухом виде — нанести немного порошка на влажную губку и аккуратно протереть пятна.

— нанести немного порошка на влажную губку и аккуратно протереть пятна. В виде пасты — смешайте 1 столовую ложку соды с несколькими каплями воды. Нанесите на налёт, оставьте на 5–10 минут, а затем смойте.

Этот способ отлично подойдёт для тонкой керамической или фарфоровой посуды.

Лимонная кислота + лимонный сок

Цитрусовая кислота отлично растворяет налёт.

Насыпьте в чашку 2 чайные ложки лимонной кислоты. Добавьте сок из половины лимона. Натрите смесью стенки и дно чашки. Оставьте на 5–7 минут, затем хорошо промойте водой.

Чашка не только очистится, но и приобретёт приятный свежий аромат.

Соль крупного помола — если налёт стойкий

Соль действует как мягкий абразив:

Смочите губку, обмакните в соль и аккуратно протрите загрязнение.

Или замочите чашку в солевом растворе (1 ст. ложка соли на стакан тёплой воды) на 3–4 часа.

Важно: соль может поцарапать стеклянную или глянцевую поверхность. Для деликатной посуды лучше использовать раствор, а не прямое трение.

Чтобы избежать повторного налёта, сразу промывайте чашку после чая. Не используйте металлические губки — они могут повредить поверхность. Если пятна не уходят с первого раза, повторите процедуру.

