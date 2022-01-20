Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

Как использовать микроволновку - топ-7 способов / depositphotos.com/

Микроволновая печь стала незаменимой помощницей на многих кухнях. Однако ее можно использовать не только для того, чтобы подогреть ужин. Как использовать микроволновку по-новому, чтобы облегчить быт, разобрался Главред.

О том, какие продукты могут причинить вред здоровью, если воздействовать на них УВ-лучами, читайте в материале: Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке.

На какие чудеса способна обычная микроволновая печь. Эти семь способов помогут сделать домашние обязанности немного легче.

Очистить лук и чеснок от шелухи

Для того, чтобы избавиться от шелухи, выложите продукты в жаропрочную миску и подогрейте 15 секунд. Оболочка станет мягкой, и убрать ее можно будет одним движением руки.

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"Расплавить" мед

Длительное хранение меда может вызывать процессы образования крупинок. Чтобы продукт снова стал жидким нужно поставить баночку в микроволновку на 2 минуты на низкую мощность. Не забудьте только снять крышку.

Порезать лук без слез

Разрезав луковицу на половинки, поставьте ее на разогрев в микроволновую печь. Всего полминуты – и вы не будете плакать. Энзимы, которые вызывают слезы испарятся, а все полезные вещества продукта никуда не денутся.

Выжать сок по-максимуму

Для того, чтобы добыть больше сока из цитрусовых нужно положить плоды лимона или апельсина, нужно подогревать их в течение 15-20 секунд. Это размягчит волокна и сока будет больше.

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Вернуть выпечку к жизни

Микроволновка поможет спасти черствые хлеб или пирожки. Для того, чтобы вернуть мягкость оберните выпечку салфеткой и подогревайте изделие на полной мощности в течение 10 секунд. Можно подогреть еще раз, чтобы достичь нужной мягкости. После этого продукт нужно сразу съесть.

Засушить лимонную цедру

В шкурке лимона содержится много полезных веществ. Если натереть ее на терке и нагреть в печи 2 минуты при максимальной мощности можно получить добавку в чай или любимые десерты.

Дезинфицировать губки

Нужно смочить губки в воде со столовым уксусом или лимонным соком и отправить в микроволновку на 1 минуту. Теперь они снова пригодны для использования.

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