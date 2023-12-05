Как отмыть мутное стекло на крышках: 2 народных рецепта, которые не подведут

С течением времени, стекла на крышках кастрюль и сковород приобретают неприглядный вид из-за мутности, жировых пятен и липкого налета. Обычные моющие средства часто бессильны перед этой проблемой, но опытные хозяйки знают несколько проверенных способов восстановить прозрачность стекла.
Поможет хозяйственное мыло
Создайте пасту, смешав соду, порошок и хозяйственное мыло. Нанесите эту смесь на стекло крышки и дайте ей действовать полчаса. После этого протрите крышку влажной губкой, удаляя легко жир и загрязнения.
Труднодоступные места легко очистить старой зубной щеткой. Завершите процесс, промыв крышку под проточной водой.
Сода + мыло + уксус
Используйте пасту на основе соды, тертого хозяйственного мыла и уксуса. Нанесите средство на стекло на полчаса, затем смойте при помощи жесткой губки. В конце концов, ополосните крышку под проточной водой. Этот метод обеспечит эффективное удаление мутности и жира, вернув стеклу невероятную чистоту.
Выбирайте народные методы для безупречной чистоты в вашей кухне! Они не только эффективны, но и экологичны, позволяя поддерживать вашу посуду в идеальном состоянии.
Вам может быть интересно:
- Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых
- Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку